Ma semaine d’observation de l’info (26 juillet 2020)

Jeudi 23 juillet 2020

Teresa Maffeis, sur­nom­mée « la punaise verte » par Jacques Peyrat, l’an­cien maire de Nice, est une figure de l’aide aux migrants, qu’elle va trou­ver régu­liè­re­ment à Vintimille où ils attendent de pour­suivre leur route vers la France.

Aurélie Selvi, elle, est rédac­trice en chef à « Ressources maga­zine », le maga­zine indé­pen­dant azu­réen du déve­lop­pe­ment durable, et fait à l’oc­ca­sion des piges pour Nice-Matin ou 20 minutes. Elle se pos­tait en sup­por­trice de Cédric Herrou et des escla­va­gistes de la Roya.

À deux, elles viennent de com­mettre un récit pro-immi­gra­tion­niste, « Les sen­ti­nelles, chro­niques de la fra­ter­ni­té à Vintimille ». Une ode à la soli­da­ri­té et à la fra­ter­ni­té comme elles disent.

Elles ne nous disent pas, par contre, si l’as­sas­sin du chauf­feur de bus de Bayonne, réfu­gié clan­des­tin en France, était pas­sé par les mains de leurs petits amis soli­daires et fra­ter­nels…

Une fois de plus, l’im­par­tia­li­té du quo­ti­dien azu­réen est bien mise à mal. Mais ce n’est pas une nou­veau­té !

Vendredi 24 juillet 2020

L’hebdomadaire Le Point a deman­dé à l’Ifop, de son­der un échan­tillon repré­sen­ta­tif de la popu­la­tion fran­çaise en lui deman­dant de se posi­tion­ner sur un axe gauche-droite. Surprise paraît-il : la ten­dance est à la droi­ti­sa­tion assez nette du corps élec­to­ral si l’on étu­die les résul­tats de ce son­dage.

En gros 13% des Français se situent à gauche, 32% au centre, et 39% à droite. Encore aurait-il fal­lu défi­nir un mini­mum ce que recou­vraient ces trois mots, le Président Macron a lui tout seul se fai­sant cata­lo­guer dans les trois caté­go­ries selon les indi­vi­dus.

Autre aspect inté­res­sant, dans toutes les classes d’âges sans excep­tion, la majo­ri­té se situe à droite, avec un record pour les seniors de plus de 65 ans.

Par rap­port à la der­nière élec­tion pré­si­den­tielle, ce sont, sans sur­prise, les élec­teurs de Jean-Luc Mélenchon qui se disent le plus à gauche, mais ce sont les élec­teurs de François Fillon qui se situent le plus à droite, devant Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen.

Samedi 25 juillet 2020

Lundi der­nier une fusillade a écla­té dans le trop célèbre quar­tier des Moulins à Nice. Fusillade fil­mée et dif­fu­sée sur les réseaux sociaux, on ne pou­vait plus cacher les faits, ni les mini­mi­ser comme cela s’est fait depuis des années, d’au­tant que doré­na­vant, Philippe Vardon, siège au conseil muni­ci­pal, et tient à ne rien lâcher sur le plan de la sécu­ri­té.