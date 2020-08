Aujourd’hui à Breil-sur-Roya, demain partout

Puis il pour­suit :

« Je vou­drais qu’il y ait un peu plus de rete­nue et de mesure dans les com­men­taires. » Mais c’est à ses gen­darmes qu’il doit s’a­dres­ser, car ce sont eux qui sont dans l’ef­fron­te­rie et la déme­sure. Ils se plaignent d’a­voir été insul­tés par le maga­si­nier. Mais le maga­si­nier reste plu­tôt calme sur la vidéo. Il est nor­mal qu’il ne com­prenne pas ce qu’il lui arrive et invec­tive ses agres­seurs. Cela n’a rien à voir avec les injures que les forces de l’ordre subissent dans les « quar­tiers » où ils feraient mieux de se rendre plus sou­vent pour sai­sir les armes de guerre et la drogue.

En fait notre petit colo­nel suit les consignes de son géné­ral de bri­gade, qui suit les consignes de son géné­ral de divi­sion, qui suit les consignes de son géné­ral de corps d’ar­mée, qui suit les consignes de son géné­ral d’ar­mée, qui suit les consignes de sa ministre, qui suit les consignes du Président de la République. Mais au fait, lui, il suit les consignes de qui ? Pas un dans cette longue liste qui réflé­chisse un peu et qui ait suf­fi­sam­ment de cou­rage pour dire : Stop ! Arrêtez cette mani­pu­la­tion gro­tesque ! C’est le contraire car ils sont tous là pour pré­ser­ver leur car­rière.

Cet inci­dent de Breil-sur-Roya veut dire :

doré­na­vant nous serons intrai­tables sur l’o­bli­ga­tion de port du masque.

Un masque inutile et néfaste pour se pré­mu­nir d’une pan­dé­mie qui n’existe pas. Mais des enti­tés occultes et non démo­cra­tiques ont déci­dé pour nous que nous devons por­ter ce masque gro­tesque et humi­liant.