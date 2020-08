Alerte rouge dans les Alpes Maritimes

La presse sub­ven­tion­née fait état de 4 morts du Covid : 4 morts en… une semaine !

Vous avez bien lu :

La progression de la PANDÉMIE est fulgurante, puisqu’elle passe de 0 à 4 !

Tous aux abris ! Mettez vos masques ! (jus­qu’aux oreilles, la police pour­rait vous embar­quer comme à Breil-sur-Roya). Fermez les res­tau­rants ! Fermez les écoles ! Fermez les entre­prises !

La mort rode : ayez peur ! On va tous mourir !

On va tous mou­rir ! Mais…

… vous pou­vez conti­nuer de fumer, de res­pi­rer l’air pol­lué de Nice, d’in­gur­gi­ter la mal-bouffe, de boire des sodas et ava­ler des chips. Vous pou­vez rou­ler en voi­ture et en moto. Vous pou­vez tra­ver­ser les rues en dehors des pas­sages pro­té­gés. Vous pou­vez même aller voir le Tour de France. Vous pou­vez mou­rir par mil­lions du can­cer ou du dia­bète. Tout ça, ça passe… à condi­tion de por­ter le masque.

Massimo Luce