Ma semaine d’observation de l’info (30 août 2020)

Chronique du Kali-Yuga

Lundi 24 août 2020

Évidemment, tout le monde s’y atten­dait, la défaite (mais en eût-il été dif­fé­rem­ment en cas de vic­toire ?) de l’é­quipe qata­ri du PSG a entraî­né les vio­lences et dégra­da­tions habi­tuelles dans le quar­tier des Champs Élysées que les hordes ban­lieu­sardes ont sac­ca­gé et pillé. Les forces de police pour­tant pré­sentes ont été qua­si­ment inexis­tantes. Il faut dire que le pré­fet Lallemand avait inter­dit les ras­sem­ble­ments… mais pour le lun­di soir !

Rappelons-nous quand même qu’en 1976, une autre équipe, St Étienne, avait su entraî­ner der­rière elle la France entière dans ses cam­pagnes euro­péennes, et que sa défaite en finale contre le Bayern de Munich (déjà !), avait pro­vo­qué une liesse sur les Champs Élysées où les joueurs avaient été fêtés comme des héros, sans casse ni vio­lence.

Mais c’é­tait il y a 44 ans, et le foot était encore un peu un sport. Mais ça, c’é­tait avant…

Mardi 25 août 2020

Un kit de test de la Covid-19 défec­tueux a entraî­né 3 700 résul­tats faus­se­ment posi­tifs, a annon­cé mar­di l’a­gence de san­té publique sué­doise, une erreur décou­verte par deux labo­ra­toires au cours de contrôles qua­li­té sys­té­ma­tiques.

Question : uti­lise t‑on les mêmes tests en France ? Les kits de tests PCR ont été fabri­qués en Chine par l’en­tre­prise BGI Genomics et dis­tri­bués à tra­vers la pla­nète.

Si tous les pays se mettent à contrô­ler un peu mieux, à l’ins­tar du Royaume Uni qui a reti­ré 5 300 morts de ses sta­tis­tiques, on va vers des sur­prises, comme les morts qui appa­raissent en chiffres néga­tifs dans plu­sieurs tableaux.

Une rai­son sup­plé­men­taire de bien por­ter le masque !

Mercredi 26 août 2020

Je vous par­lais lun­di des vio­lences sur les Champs Élysées et de la rela­tive clé­mence (habi­tuelle) des forces de police à cette occa­sion, lais­sant la racaille cas­ser et piller. Il ne faut pas leur en vou­loir puisque — à la même heure — ils inter­ve­naient matraque en main dans un bar pour éva­cuer les cri­mi­nels venus en groupes regar­der le match et qui ne por­taient pas de masque ! Pauvre République !