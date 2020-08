🔴Violente inter­pel­la­tion à #Nice lors du #TourdeFrance.

➡️Un homme et une femme ont été arrê­tés par la police pour non port de #Masques ! Ils l’a­vaient à la main, on vou­lu le mettre au vu de la police… Et voi­là ! #TDF2020 #COVIDー19 #MasquesObligatoires #ViolencesPolicières pic.twitter.com/0wzRijq5L8