Triste semaine pour la liberté d’expression en France

Je vous par­lais dans « ma semaine », de Hervé Lalin, dit Ryssen, incar­cé­ré le 18 sep­tembre à la pri­son de Fleury-Mérogis en exé­cu­tion de trois condam­na­tions à des peines de pri­son ferme pour des pro­pos anti­sé­mites et néga­tion­nistes. Il avait au préa­lable été convo­qué le 17 sep­tembre par la police judi­ciaire puis pré­sen­té à un magis­trat qui a ordon­né l’exé­cu­tion de ces peines pro­non­cées entre 2017 et 2020, pour un total res­tant de 17 mois d’emprisonnement. Il avait der­niè­re­ment été condam­né en jan­vier pour néga­tion­nisme, injures et dif­fa­ma­tion à carac­tère anti­sé­mite et pro­vo­ca­tion à la haine contre les Juifs. Le tri­bu­nal lui a cette fois infli­gé huit mois de pri­son et 5 000 euros d’a­mende pour des pas­sages d’un livre publié en 2018.

Cette semaine tou­jours, c’est l’es­sayiste Alain Soral, qui est condam­né à une amende de 134 400 euros pour avoir réédi­té un livre qui date de 1892 !

La Licra ayant sai­si la jus­tice et le tri­bu­nal de Bobigny avait ordon­né le retrait de quinze pas­sages du livre, sous peine d’une amende de 300 euros par jour de retard. La mai­son d’é­di­tion avait esti­mé impos­sible de « caviar­der » l’ou­vrage pour en reti­rer les pas­sages incri­mi­nés et l’a­vait reti­ré de la vente pen­dant plu­sieurs années. Mais l’ou­vrage avait fina­le­ment été remis en vente sur le site en 2018, d’où la nou­velle plainte dépo­sée.

On se sou­vient qu’Alain Soral avait été inter­pe­lé en pleine rue et incar­cé­ré pour deux jours de garde à vue au mois de juillet, pour une autre affaire. Ses deux chaînes YouTube avaient par la même occa­sion été sup­pri­mées.

Et, cerise sur le gâteau, ven­dre­di, c’est Éric Zemmour, édi­to­ria­liste et jour­na­liste vedette de CNews, qui se voyait infli­ger une amende de 10 000€ pour injures et pro­vo­ca­tion à la haine, pour des pro­pos tenus lors de la « conven­tion de la droite » en sep­tembre 2019, en esti­mant que l’Islam avait aggra­vé les rpo­blèmes que l’im­mi­gra­tion posait déjà.

Cette condam­na­tion est assor­tie d’une obli­ga­tion de publier à ses frais un extrait du juge­ment, sur LCI et sur CNews pen­dant une dizaine de jours.

Trois condamnations en une semaine, trois jugements issus de la justice macronienne, pour des propos visant les deux communautés juive et musulmane

Faut-il en déduire que ces deux com­mu­nau­tés sont plus pro­té­gées que les autres ? Que les pro­pos insul­tant les Français, les catho­liques et le Christ, les asia­tiques, les pro­tes­tants, les boud­dhistes, les joueurs de boules, les pra­ti­quants de la belote contrée sont impu­né­ment atta­quables, cri­ti­quables, insul­tables ? Comment ne pas ima­gi­ner que la pro­tec­tion dont béné­fi­cient ces deux com­mu­nau­tés, qui par ailleurs mettent à elles deux le Moyen Orient à feu et à sang depuis 70 ans, ne finisse pas par paraître injuste et par­tiale aux yeux des Français ?

Le clas­se­ment mon­dial de la France pour la liber­té de la presse ne va pas en s’a­mé­lio­rant :

Rang Pays Note Rang Pays Note 1 Norvège 7,84 51 Chili 27,31 2 Finlande 7,93 52 Îles Fidji 27,41 3 Danemark 8,13 53 Belize 27,50 4 Suède 9,25 54 Madagascar 27,68 5 Pays-Bas 9,96 55 République Dominicaine 27,90 6 Jamaïque 10,51 56 Maurice 28,00 7 Costa Rica 10,53 57 Niger 28,25 8 Suisse 10,62 58 Bosnie-Herzégovine 28,51 9 Nouvelle-Zélande 10,69 59 Croatie 28,51 10 Portugal 11,83 60 Géorgie 28,59 11 Allemagne 12,16 61 Arménie 28,60 12 Belgique 12,57 62 Pologne 28,65 13 Irlande 12,60 63 Seychelles 28,66 14 Estonie 12,61 64 Argentine 28,78 15 Islande 15,12 65 Grèce 28,80 16 Canada 15,29 66 Japon 28,86 17 Luxembourg 15,46 67 Bhoutan 28,90 18 Autriche 15,78 68 Côte d’Ivoire 28,94 19 Uruguay 15,79 69 Malawi 29,32 20 Surinam 17,50 70 Kosovo 29,33 21 Samoa 18,25 71 Togo 29,33 22 Lettonie 18,56 72 Tunisie 29,45 23 Namibie 19,25 73 Mongolie 29,61 24 Liechtenstein 19,52 74 Salvador 29,70 25 Cap-Vert 20,15 75 Comores 29,77 26 Australie 20,21 76 Panama 29,78 27 Chypre 20,45 77 Chypre du nord 29,79 28 Lituanie 21,19 78 Timor orien­tal 29,90 29 Espagne 22,16 79 Maldives 29,93 30 Ghana 22,26 80 Hong Kong 30,01 31 Afrique du Sud 22,41 81 Malte 30,16 32 Slovénie 22,64 82 Kirghizistan 30,19 33 Slovaquie 22,67 83 Haïti 30,20 34 France 22,92 84 Albanie 30,25 35 Royaume-Uni 22,93 85 Sierra Leone 30,28 36 Trinité-et-Tobago 23,22 86 Lesotho 30,45 37 Andorre 23,23 87 Gambie 30,62 38 Burkina Faso 23,47 88 Israël 30,84 39 Botswana 23,56 89 Hongrie 30,84 40 République Tchèque 23,57 90 Pérou 30,94 41 Italie 23,69 91 Moldavie 31,16 42 Corée du Sud 23,70 92 Macédoine du Nord 31,28 43 Taïwan 23,76 93 Serbie 31,62 44 OECO 23,78 94 Guinée-Bissau 32,06 45 États-Unis 23,85 95 Liberia 32,25 46 Papouasie-Nouvelle-Guinée 23,93 96 Ukraine 32,52 47 Sénégal 23,99 97 Mauritanie 32,54 48 Roumanie 25,91 98 Équateur 32,62 49 Guyana 26,63 99 Ethiopie 32,82 50 Tonga 27,27 100 Paraguay 32,97 Rang Pays Note Rang Pays Note 101 Malaisie 33,12 141 eSwatini 45,15 102 Liban 33,19 142 Inde 45,33 103 Kenya 33,72 143 Mexique 45,45 104 Mozambique 33,79 144 Cambodge 45,46 105 Monténégro 33,83 145 Pakistan 45,52 106 Angola 33,92 146 Algérie 45,52 107 Brésil 34,05 147 Venezuela 45,66 108 Mali 34,12 148 Honduras 48,20 109 Koweït 34,30 149 Russie 48,92 110 Guinée 34,34 150 République démo­cra­tique du Congo 49,09 111 Bulgarie 35,06 151 Bangladesh 49,37 112 Népal 35,10 152 Brunei 49,65 113 Bénin 35,11 153 Bélarus 49,75 114 Bolivie 35,37 154 Turquie 50,02 115 Nigeria 35,63 155 Rwanda 50,34 116 Guatemala 35,74 156 Ouzbékistan 53,07 117 Nicaragua 35,81 157 Kazakhstan 54,11 118 Congo-Brazzaville 36,56 158 Singapour 55,23 119 Indonésie 36,82 159 Soudan 55,33 120 Zambie 37,00 160 Burundi 55,33 121 Gabon 37,20 161 Tadjikistan 55,34 122 Afghanistan 37,70 162 Irak 55,37 123 Tchad 39,70 163 Somalie 55,45 124 Tanzanie 40,25 164 Libye 55,77 125 Ouganda 40,95 165 Guinée Équatoriale 56,38 126 Zimbabwe 40,95 166 Egypte 56,82 127 Sri Lanka 41,94 167 Yémen 58,25 128 Jordanie 42,08 168 Azerbaïdjan 58,48 129 Qatar 42,51 169 Bahreïn 60,13 130 Colombie 42,66 170 Arabie Saoudite 62,14 131 Emirats Arabes Unis 42,69 171 Cuba 63,81 132 République Centrafricaine 42,87 172 Laos 64,28 133 Maroc /​Sahara occi­den­tal 42,88 173 Iran 64,81 134 Cameroun 43,28 174 Syrie 72,57 135 Oman 43,42 175 Vietnam 74,71 136 Philippines 43,54 176 Djibouti 76,73 137 Palestine 44,09 177 Chine 78,48 138 Soudan du Sud 44,49 178 Erythrée 83,50 139 Birmanie 44,77 179 Turkménistan 85,44 140 Thaïlande 44,94 180 Corée du Nord 85,82

Après l’exil for­cé au Japon de Boris Le Lay, les mul­tiples condam­na­tions et sup­pres­sions de spec­tacles de Dieudonné, les Français prennent peu à peu conscience que leur pays s’en­fonce dans le contrôle de la liber­té de parole et de pen­sée.

