En France tribune censurée, en Angleterre arrestation de médecins !

En Grande Bretagne, la véri­té dérange autant qu’en France. Lors de la mani­fes­ta­tion qui s’est dérou­lée à Londres same­di der­nier le 26 sep­tembre 2020, le Dr Heiko Schöning, l’une des figures de la pro­tes­ta­tion en Allemagne contre la ges­tion folle de l’épidémie de Covid-19, a été arrê­té alors qu’il s’exprimait devant la popu­la­tion et mis en garde à vue pen­dant 22 heures. Il a été dépos­sé­dé de tout son maté­riel infor­ma­tique.

L’indignation monte en Espagne, en Angleterre et bien sûr en Allemagne.

Le Dr Heiko Schöning annonce déjà une mani­fes­ta­tion monstre à Berlin le 10 octobre.

Qui est le doc­teur Heiko Schöning ? C’est le méde­cin à la tête de la Commission d’enquête indé­pen­dante sur la Covid-19 (l’ACU), ini­tiée en Allemagne et qui a pour voca­tion de réunir un maxi­mum de sou­tien pour exi­ger une trans­pa­rence sur la ges­tion de l’épidémie de Covid-19 (plus de 500 méde­cins adhé­rents actuel­le­ment). Il est assis­té du Dr Bodo Schiffman et du Professeur Martin Haditsch. Ces méde­cins pré­cisent que ce qu’ils font « est tota­le­ment non par­ti­san ». Leurs posi­tions, leurs affir­ma­tions et leurs ques­tions sont très claires : « Nous, les citoyens, devons retrou­ver notre sou­ve­rai­ne­té et nous en pre­nons aus­si le droit, parce que nous l’avons », puisque « ni les par­le­ments, ni les par­tis d’opposition, ni les par­tis au pou­voir n’ont convo­qué de com­mis­sion et que celle-ci n’en est même pas au stade de la pla­ni­fi­ca­tion, il est grand temps que nous pre­nions les choses en main main­te­nant. »

En France, on les traite de com­plo­tistes, l’anathème à la mode (voir notre article du 23 sep­tembre 2020 Anti-masque = com­plo­tiste, CQFD). Pourtant leur démarche est clai­re­ment expli­ci­tée : pas de dog­ma­tisme : « Nous invi­te­rons et enten­drons ici des experts de tous les hori­zons, issus des domaines de la méde­cine, des affaires sociales, du droit, de l’économie et bien d’autres encore. » Tout le monde, même la par­tie « adverse », pour­ra s’exprimer et tout ce qui sera dit « sera ren­du com­plè­te­ment trans­pa­rent. Les décla­ra­tions des experts seront dif­fu­sées en direct, sans mon­tage, vous pou­vez les regar­der sur inter­net. » ; notam­ment

• pour connaître le nombre de vic­times col­la­té­rales de la Covid-19, par exemple par­mi les per­sonnes qui n’ont pas pu être opé­rées depuis le début de cette période chao­tique ;

• pour savoir pour­quoi de telles mesures sani­taires pri­va­tives de liber­té ont été prises alors que « les taux de mor­ta­li­té ne sont pas plus éle­vés qu’avec les fortes vagues de grippe » et que « nous n’avons pas la peste ! » ;

• pour savoir pour­quoi on ne peut pas aller rendre visite à ses parents dans les mai­sons de retraite ; et pour­quoi « on traite de men­teurs, de char­la­tans ou de théo­ri­ciens du com­plot » les méde­cins et scien­ti­fiques qui remettent en cause cer­taines affir­ma­tions offi­cielles.

Ces pro­fes­sion­nels de la san­té sont-ils des illu­mi­nés ? Laissent-ils entendre que la Covid-19 est un faux virus ? Pas du tout. Ils expliquent sim­ple­ment qu’il n’est pas aus­si dan­ge­reux qu’on le pré­tend. « Nous avons de nom­breuses preuves que c’est une fausse his­toire par­tout dans le monde » affirment-ils. On trou­ve­ra ici un résu­mé des ren­sei­gne­ments qui les amènent à cette conclu­sion et notam­ment ces courbes com­pa­ra­tives entre les vic­times de la Covid et de la grippe sai­son­nière au Canada. Le Professeur Raoult est déjà sous le coup d’une plainte à l’Ordre des Médecins. Et same­di der­nier, c’é­tait le JDD qui cen­su­rait une tri­bune signée par 235 méde­cins ou pro­fes­sion­nels de la san­té.

La chasse aux sorcières est engagée

On le voit, par­tout dans le monde, tout dis­cours qui s’oppose à la ver­sion offi­cielle de l’OMS et des auto­ri­tés gou­ver­ne­men­tales inféo­dées, fait l’objet d’une sévère répres­sion.