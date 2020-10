L’affront de la ministre de l’environnement aux sinistrés des vallées

Le 16 octobre 2018 Barbara Pompili, dépu­tée LREM de la Somme et pré­si­dente de la com­mis­sion Développement durable à l’Assemblée natio­nale (elle n’é­tait pas alors ministre de la « Transition éco­lo­gique et soli­daire »), décla­rait au micro de Sud Radio : « On n’a pas la culture du risque. Notre pays a été rela­ti­ve­ment épar­gné par les risques cli­ma­tiques. Maintenant, ça nous arrive, il faut qu’on s’y pré­pare. »

Devenue ministre dans le gou­ver­ne­ment Castex, son dis­cours sur ce point n’a pas chan­gé. Le 30 avril elle le répète au JDD : « Il faut que la culture du risque imprègne l’en­semble de la socié­té comme un fait ration­nel et recon­nu. »

Comme si cela était son nou­veau leit­mo­tiv, c’est ce qu’elle a assé­né à Nice à l’oc­ca­sion de la visite d’Emmanuel Macron dans les val­lées rava­gées par les intem­pé­ries. Elle déclare en effet à Nice Matin : « Depuis quelques années, une prise de conscience s’est opé­rée et les régle­men­ta­tions se sont adap­tées. Mais il reste une culture du risque à mettre en œuvre. » Puis elle ajoute pour se pro­té­ger, elle et ses amis : « La res­pon­sa­bi­li­té, en tout cas, est col­lec­tive. »

Allez expli­quer aux braves gens qui ont per­du leur mai­son que c’est de leur faute si elle s’est effon­drée. C’est ce que disent les sinis­trés : c’est la mai­rie qui m’a accor­dé le per­mis de construire. Les ter­rains les plus vul­né­rables sont sou­vent les moins chers. Alors les per­sonnes qui n’ont pas trop les moyens d’ac­qué­rir un ter­rain en hau­teur, s’ins­tallent de plus en plus bas, de plus en plus près des cours d’eau. Et les mai­ries octroient les per­mis de construire.