Notre Dame de Nice : nouvelles incantations de Christian Estrosi

À vrai dire on ne com­prend rien à ces atten­tats si l’on intègre pas dans son ana­lyse que l’im­mi­gra­tion mas­sive est vou­lue et orches­trée pour tout le Système depuis deux géné­ra­tions. Qui nous a abru­tis avec des « Chances pour la France », des « Pas d’a­mal­game » ou autres « Welcome Réfugees » ? Tout le Système nous a impo­sé cette immi­gra­tion allo­gène catas­tro­phique :

• les élus bien enten­du, mais encore

• les médias qui masquent les noms des assas­sins lors­qu’ils ont une conno­ta­tion musul­mane, qui ne relatent pas les dégra­da­tions de nos églises, etc.

• la Justice impi­toyable envers Éric Zemmour ou Génération Identitaire et laxiste envers les délin­quants immi­grés, etc.

• les syn­di­cats qui reven­diquent la régu­la­ri­sa­tion de tous les sans-papiers,

• l’é­cole qui se nivelle par le bas de sorte à ne pas péna­li­ser les élèves qui ne parlent pas fran­çais.

Bref tout le monde pleur­niche après un atten­tat, mais tout le monde s’ac­tive pour que l’im­mi­gra­tion mas­sive conti­nue.

Le rôle premier de nos élus est de nous faire avaler la pilule de cette immigration dont les Français ne veulent pas

Lequel de nos élus condamne expli­ci­te­ment la reli­gion qui est ins­pi­ra­trice de toutes ces hor­reurs ? Lequel met fin à la construc­tion de mos­quées de plus en plus nom­breuses ? Lequel expulse les sans-papiers ? Lequel ren­voie les délin­quants dans leur pays d’o­ri­gine ? Pourtant le gou­ver­ne­ment sait prendre des déci­sions majeures quand il s’a­git de confi­ner les Français. Pourquoi ne prend-il pas de déci­sions de cet ordre quand il s’a­git du ter­ro­risme isla­miste ?

Pendant les atten­tats, l’im­mi­gra­tion mas­sive conti­nue de plus bel. Philippe Vardon, pre­mier oppo­sant de Christian Estrosi au conseil muni­ci­pal niçois, publie sur sa page Facebook une vidéo d’é­mi­grés clan­des­tins qui se réjouissent à l’i­dée d’a­bor­der en Italie, puis en France, comme le tueur de Notre Dame de Nice :