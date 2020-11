Confinement, terrorisme : la fronde gronde à Nice aussi

Extrait de l’ar­rê­té muni­ci­pal de Villeneuve-Loubet (pre­mière page) :

À Vence éga­le­ment, le maire Régis Lebigre, a pris un arrê­té muni­ci­pal afin que les com­merces res­tent ouverts. Pour lui éga­le­ment, il est « incon­ce­vable que les grandes sur­faces vendent les mêmes pro­duits » que les petits com­merces que l’on contraint à tirer le rideau.

Lionnel Luca ajoute même : « Donc main­te­nant, il ne reste plus que le site de vente en ligne Amazon. C’est bien, ce petit coup de pouce pour des gens qui ne payent pas d’im­pôt chez nous ! »

Dans ce registre éga­le­ment, les Français sont désem­pa­rés car ils voient bien que leurs élus ne les pro­tègent pas (lire Notre Dame de Nice : nou­velles incan­ta­tions de Christian Estrosi du 30 octobre 2020). Le risque existe bel et bien d’af­fron­ter seul le fana­tisme musul­man. La preuve : Samuel Paty, les vic­times de la basi­lique Notre Dame à Nice et toutes les autres à venir.

Nice Matin nous annonce que l’ex­tra­or­di­naire cham­pion niçois de kara­té, Christophe Pinna, a lan­cé un groupe Facebook « Aux armes citoyens » :