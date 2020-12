Et si le CO2 produit par l’Homme n’influençait pas le climat ?

À de nom­breuses reprises, dans ces colonnes, nous avons atti­ré l’attention des lec­teurs sur les mani­pu­la­tions des esprits par les arti­sans de la théo­rie « réchauf­fiste » : ONG, médias et pou­voirs publics. Nous avons aus­si dénon­cé le juteux busi­ness qui sous-tend les poli­tiques éco­lo­gistes for­ce­nées et se moque tota­le­ment des consé­quences éco­no­miques, sociales et même — para­doxa­le­ment — éco­lo­giques (lire par exemple : Fessenheim fer­mée : revoi­là le char­bon ! du 29 sep­tembre 2020).

Aujourd’hui, nous nous inté­res­sons à l’excellent tra­vail de com­pi­la­tion effec­tué par Jérôme Gontier et publié sur le site « Attention aux mythes contem­po­rains ! ». L’auteur, d’abord enclin à croire aux causes anthro­piques du réchauf­fe­ment cli­ma­tique a entre­pris des recherches pous­sées pour trier le bon grain de l’ivraie. Au terme d’un tra­vail monu­men­tal, il a revu tota­le­ment ses convic­tions ori­gi­nelles. Aujourd’hui, il s’interroge et nous inter­roge : « Et si le CO2 pro­duit par l’Homme n’influençait pas le cli­mat ? »

En effet, les médias et nombre d’institutions mar­tèlent que la Terre, et donc l’humanité, sont confron­tées à un réchauf­fe­ment cli­ma­tique dû à une teneur crois­sante en CO2 atmo­sphé­rique d’origine anthro­pique. Mais qu’en sait-on au juste ? Nonobstant, de puis­sants méca­nismes impli­quant des inté­rêts colos­saux se sont mis en marche pour, soi-disant, « sau­ver la pla­nète » de ce fléau des temps modernes. La ques­tion qu’on peut alors se poser, nous dit Jérôme Gontier, est de savoir si les alar­mistes cli­ma­tiques, le GIEC en tête, ne se seraient pas éloi­gnés de la rigueur scien­ti­fique. Il apporte des élé­ments de réponse que nous résu­mons ici.

1 – D’où nous vient cette impression de chaleur et pourquoi n’est-elle pas forcément justifiée ?

1.1) Il y a essen­tiel­le­ment le rôle des médias sub­ven­tion­nés :

Après s’être alar­mée, dans les années 70, d’un pos­sible retour à un âge gla­ciaire, la presse inter­na­tio­nale s’inquiète désor­mais – de manière sou­vent contra­dic­toire vrai­ment comique – d’un réchauf­fe­ment cli­ma­tique galo­pant. Ces médias ne font que reflé­ter l’opinion de leurs pro­prié­taires qui n’est autre que celle du pou­voir poli­tique (pour mémoire : Philipe Verdier ren­voyé de France 2, en 2015, pour refus d’obéissance à Laurent Fabius et publi­ca­tion d’ouvrage ico­no­claste : Climat inves­ti­ga­tion chez Ring).

1.2) Il y a éga­le­ment les méta­mor­phoses séman­tiques :

L’hiver excep­tion­nel­le­ment rigou­reux de 2008–2009 a été para­doxa­le­ment expli­qué par le réchauf­fe­ment cli­ma­tique. Gênés par cette contra­dic­tion, cer­tains ont alors pré­fé­ré par­ler de « chan­ge­ment cli­ma­tique » avant d’adopter le terme plus évo­ca­teurs de « dérè­gle­ment cli­ma­tique ». Et quand la tem­pé­ra­ture ne monte pas comme pré­dit, les médias changent de sujet pour s’alarmer de l’augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère. Enfin, ils affec­tionnent par­ti­cu­liè­re­ment le flou artis­tique notam­ment quand ils évoquent « les 10 années les plus chaudes » sans qu’on sache de quoi il s’agit : moyenne des pics de tem­pé­ra­ture ? Moyenne des tem­pé­ra­tures moyennes ? Fréquence des jours de fortes cha­leurs ? Etc…

1.3) Il y a aus­si les pré­dic­tions d’un futur mena­çant :

L’argument de loin le plus cou­ram­ment invo­qué par les médias pour attes­ter un « réchauf­fe­ment cli­ma­tique » est une aug­men­ta­tion impor­tante de la fré­quence des phé­no­mènes « extrêmes » : oura­gans et cyclones, inon­da­tions, séche­resses, cani­cules ou incen­dies excep­tion­nels… Des asser­tions fer­me­ment contre­dites par les recen­sions exis­tantes de ces phé­no­mènes : Météo-France ne montre aucun accrois­se­ment signi­fi­ca­tif depuis 1980 et la grande com­pa­gnie d’assurances AON, qui subit le coût des sinistres, ne signale aucune aug­men­ta­tion de fré­quence de sinistres depuis 1950. Autres argu­ments évo­qués : la rétrac­ta­tion des gla­ciers, la fonte des calottes gla­ciaires, la mon­tée des océans (ter­reur ultime), la dis­pa­ri­tion des coraux… Tous exa­gé­rés (il y a 7 000 ans, les gla­ciers avaient déjà tota­le­ment dis­pa­ru), men­son­gers (la fonte de plu­sieurs mil­lions de Km3 de la ban­quise deman­de­rait une éner­gie folle et des mil­liers d’années) ou chi­mé­riques (les coraux n’ont jamais dis­pa­ru depuis 450 mil­lions d’années en dépit de réchauf­fe­ments fré­quents et bien plus importants).

1.4) Enfin, le défer­le­ment d’images catas­trophes :

En par­ti­cu­lier, et de manière inlas­sable, les pans de gla­ciers de l’Antarctique qui se détachent et s’effondrent dans la mer. Un phé­no­mène pour­tant tout à fait nor­mal : les gla­ciers ne sont pas sta­tiques, ils avancent et se brisent sur des rup­tures de pente (séracs) ou en fin de par­cours (océan).

2 – Quatre raisons de remettre en question le CO2 comme cause du réchauffement climatique

2.1) Le cli­mat a tou­jours chan­gé :

Dans un pas­sé récent, les tem­pé­ra­tures étaient com­pa­rables à celles que nous connais­sons aujourd’hui. Aucune preuve scien­ti­fique ne démontre une influence déter­mi­nante sur le cli­mat de la teneur en CO2 (pro­duit par l’homme ou non). Par ailleurs, depuis 400 mille ans, les aug­men­ta­tions de teneurs en CO2 ont sui­vi celles des tem­pé­ra­tures avec un retard d’environ 10 siècles ! Quant au niveau de la mer, depuis le début du XIXe siècle, il a mon­té (très légè­re­ment) de façon constante indé­pen­dam­ment des varia­tions de teneur en CO2 de l’atmosphère.

2.2) Les mal­for­ma­tions congé­ni­tales du GIEC :

Cet orga­nisme est per­ver­ti par des erreurs de rai­son­ne­ment et un objec­tif dévoyé. Il est scien­tiste plus que scien­ti­fique et ses normes font appel à des juge­ments de valeur. En outre, il pré­sup­pose que l’Homme est néfaste à la nature.

2.3) Le rôle essen­tiel de la vapeur d’eau dans le main­tien de la cha­leur

Ce n’est pas le CO2 qui retient la cha­leur, mais la vapeur d’eau. En Europe (envi­ron 4 000 ppm) les nuits sont plus chaudes qu’au Sahara où l’air est tota­le­ment sec.

2.4) Une foi­son de preuves :

• Les grands cycles de gla­cia­tion-réchauf­fe­ment sont régis par les cycles astro­no­miques dits de Milankovitch. Ce sont ces varia­tions de tem­pé­ra­tures qui ont défi­ni la teneur en CO2 et non l’inverse.

• Le phy­si­cien Miklós Zágoni affirme : « C’est un non-sens de pen­ser qu’un sys­tème “attend” les émis­sions de CO2 humaines pour éle­ver sa tem­pé­ra­ture ». Les res­sources néces­saires – les océans sont un réser­voir qua­si­ment infi­ni de gaz à effet de serre sous forme de vapeur d’eau – sont immé­dia­te­ment dis­po­nibles. L’ajout de CO2 dans l’atmosphère a donc un effet négli­geable sur la tem­pé­ra­ture géné­rale.

• Le CO2 d’une colonne d’air de 8 m seule­ment absorbe presque tous les rayons infra­rouges inter­cep­tables émis par la Terre. Une teneur en CO2 plus impor­tante ne fait varier que la hau­teur de satu­ra­tion de cette absorp­tion.

• Les chan­ge­ments au sein des méca­nismes dis­si­pa­tifs de la cha­leur, pro­vo­qués par une varia­tion de la teneur en CO2, ne montrent aucun réchauf­fe­ment cli­ma­tique.

• La Terre ne peut pas accu­mu­ler de cha­leur pro­ve­nant de la stra­to­sphère car celle-ci est plus froide. Ce serait contre le deuxième prin­cipe de la thermodynamique.

Ainsi expo­sées, ces « preuves » ne consti­tue­raient cepen­dant qu’une liste d’affirmations gra­tuites. C’est pour­quoi Jérôme Gontier s’est employé à les étayer sur de nom­breux docu­ments sour­cés. Cela fera l’objet d’un pro­chain article (à paraître demain).

Charles ANDRÉ