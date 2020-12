Les preuves que l’urgence climatique est un leurre

Georges Geuskens — professeur de chimie — a explicité le raisonnement (source). Il montre que la proportion maximale d’énergie absorbée par le CO2 sous forme de rayons émis par la Terre est entre 0,4 et 2 % de l’énergie totale fournie par le soleil et qu’une variation de la teneur en CO2 ne peut qu’influer sur la proportion d’énergie des rayons thermiques transformée en énergie de convection d’air.

G. Gerlich — professeur de mathématique physique — et R. D. Tscheuschner — théoricien en physique — montrent dans leur publication « Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics » que la chaleur provenant de la stratosphère ne peut pas être transférée à la Terre qui est plus chaude sans contrevenir au 2e principe de la thermodynamique (source). En gros : la terre a une température de surface moyenne de 15° C ; l’atmosphère est environ à -30° C à 10 km d’altitude. Qu’elle réchauffe la Terre, qui est bien plus chaude qu’elle, est une aberration car totalement contraire aux lois de la thermodynamique.

Jacques Duran — chercheur au CNRS, directeur de l’ESPCI, vice-président de l’université Pierre et Marie Curie — fournit une description de cette preuve (source).

Enfin, les relevés de température et de concentration en CO2 et CH4 effectuées sur la carotte de glace de Vostok (celle sur laquelle se fondent les alarmistes) montrent que depuis les 400 mille dernières années l’évolution de la température a lieu avant celles des teneurs en CO2 et CH4, et qu’une rétroaction mesurable ne peut exister.

Dans le chapitre suivant, Jérôme Gontier décortique les conséquences délétères des politiques anti-CO2, menant croisade pour la « transition énergétique » et montre combien elles sont absurdes, coûteuses et inutiles. C’est très fourni et nécessite d’y consacrer un nouvel article que nous publierons demain mercredi 9 décembre 2020.

Charles ANDRÉ