Après un interminable au revoir de 39 ans, l’adieu de Valéry Giscard d’Estaing

Ce 9 décembre 2020 est un jour de deuil natio­nal : les Français sont invi­tés à l’in­con­tour­nable minute de silence.

Service minimum pour VGE , pas d’obsèques nationales dans la Cour des Invalides.

Service mini­mum, tou­jours. Macron pour­tant friand de ces envo­lées lyriques gro­tesques, comme pour Chirac, se sera juste « fen­du » d’une allo­cu­tion mini­male de dix minutes le jour de sa mort, ce 2 décembre 2020.

Valéry Giscard, après être né le plus jeune bébé de France, avoir com­men­cé le plus jeune une car­rière 100% poli­tique (sous la qua­trième République, c’est dire), avoir été élu le plus jeune Président de la République, il est deve­nu le plus jeune retrai­té de France. Une retraite qui nous aura coû­té un pognon de dingue : 1,5 mil­lions d’eu­ros par an ! Plus de 70 mil­lions d’eu­ros depuis, soit en équi­valent-lits-de-réani­ma­tions : 10.000 installations.