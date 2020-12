Vaccin Actu, numéro décembre 2025

Compteur mondial : il y a à ce jour 218 vaccins disponibles

• Les vac­cins Sanofi69 et Pfizertotal sont reti­rés, après avoir ren­du sourds, aveugles et muets 1 mil­liard et 1⁄ 2 de per­sonnes. Ils sont rem­pla­cés par le Sanofi70 et Pfizertotal+.

• Le vac­cin Opiomide, déve­lop­pé par le labo­ra­toire colom­bien Cartel, a été ran­do­mi­sé et vali­dé phase 4 par l’OMS. Il devient obli­ga­toire pour se rendre en Amérique latine. Il sera à snifer.

En bref :

• Le pro­fes­seur Raoult pour­rait avoir une remise de peine en 2045, il a accep­té d’être lobo­to­mi­sé.

• La der­nière poche de résis­tance des anti-vac­cin, confi­née dans le Vercors a été cir­cons­crite. La cen­taine de rebelles a été trans­fé­rée au stalag19 en Guyane.

• Les com­plo­tistes qui publient encore sur les réseaux sociaux paral­lèles Darkvador sont enfin pri­vés de toute forme de mon­naie mon­diale cryp­tée.

• L’abonnement men­suel au vac­cin sup­po­si­toire Analplus, obli­ga­toire pour com­man­der en ligne les pro­duits de pre­mière néces­si­té hygié­nique, passe de 12 à 9,95 bit­te­coins par mois.

• L’application Stop-Covid ne per­met plus d’ac­cé­der aux maga­sins Décathlon et Leclerc. Elle doit être doré­na­vant implan­tée en puce RFID sécu­ri­sée non extractible.

• L” AVC (Association des Victimes de la Covid) ne comp­tant plus un seul membre vivant, est donc dis­soute.

• Le Conseil consti­tu­tion­nel à reje­té l’o­bli­ga­tion de vac­cin aux membres du gou­ver­ne­ment, aux jour­na­listes, aux habi­tants des quar­tiers et aux sans-papiers.

• Le pack « 40 vac­cins dans la même seringue » connait une forte crois­sance. Il per­met d’ac­cé­der à plus de dix enseignes com­mer­ciales avec 10% de réduc­tion et à dif­fé­rents ser­vices à la personne.

Dossier trans­port :

• Sur les vols trans­at­lan­tiques, en direc­tion des USA, la tri­thé­ra­pie DésirARN-Pasteur-Biotech devra être com­plé­tée par le vac­cin offi­ciel de cha­cun des 52 États. Si vous êtes vac­ci­nés par les vac­cins fran­çais et polo­nais, ceux-ci seront incom­pa­tibles pour les états de Californie, Pennsylvanie et 14 autres… (se ren­sei­gner sur le site de l’OMS). Le port de la com­bi­nai­son étanche modèle NASA-pro­tect sera obli­ga­toire à l’embarquement.



• Pour l’Afrique n**** qui vient de pas­ser la barre des 4 mil­liards d’ha­bi­tants, aucun vac­cin n’est néces­saire. Vous pou­vez tou­jours vous y rendre, défi­ni­ti­ve­ment. Certaines com­pa­gnies peu scru­pu­leuses qui ven­daient des aller/​retour ont été épin­glées par la Commission d’Éthique de Bruxelles.

• Ayant prou­vé leurs effets béné­fiques, les règles de confi­ne­ment res­tent de rigueur, de même que le couvre-feu de 6 heures à 23 heures et toutes les mesures inter­na­tio­nales de gestes bar­rières et de dis­tan­cia­tion sociale.

À la une de notre pro­chain numé­ro à paraître en jan­vier 2026 :

• notre dos­sier spé­cial sur les effets secon­daires sur le cer­veau,

• notre enquête sur vos chiens et chats vaccinés.

Michel Lebon, 2 459e jour de confinement

Bonus :

Pierre-Émile Blairon nous avertit :