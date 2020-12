Ma semaine d’observation de l’info (27 décembre 2020)

Mardi 22 décembre 2020

Hier soir, Florian Philippot (et non Marine Le Pen comme l’a insi­dieu­se­ment annon­cé le ministre de la san­té, dévoi­lait dans un tweet le pro­jet de loi du gou­ver­ne­ment ins­ti­tuant « un régime pérenne de ges­tion des urgences sani­taires ».

Ce texte, dépo­sé à l’Assemblée Nationale est consul­table ici.

On y trouve effec­ti­ve­ment la menace de deve­nir des citoyens de seconde zone si nous refu­sons le vac­cin. Comme le pré­co­ni­sait une dépu­tée LREM, la créa­tion d’un « pas­se­port vert » (à la façon israé­lienne), nous auto­ri­se­rait ou non à fré­quen­ter les res­tau­rants, les salles de spec­tacle, à uti­li­ser les trans­ports, si et seule­ment si, le vac­cin était effec­tué. Vous n’y croyez tou­jours pas ? C’est écrit en toutes lettres dans le texte :



« 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures pré­vues aux 1° à 5°, subor­don­ner les dépla­ce­ments des per­sonnes, leur accès aux moyens de trans­ports ou à cer­tains lieux, ain­si que l’exercice de cer­taines acti­vi­tés à la pré­sen­ta­tion des résul­tats d’un test de dépis­tage éta­blis­sant que la per­sonne n’est pas affec­tée ou conta­mi­née, au sui­vi d’un trai­te­ment pré­ven­tif, y com­pris à l’administration d’un vac­cin, ou d’un trai­te­ment curatif. »

Mercredi 23 décembre 2020

Aussitôt, levée de bou­cliers bien natu­relle sur les réseaux sociaux, de la part des inter­nautes et des poli­tiques…Ce qui a dû effrayer un peu le gou­ver­ne­ment qui comp­tait faire pas­ser son texte en cati­mi­ni. Le ministre Véran, inter­ro­gé le soir même sur, jura (un peu tard) que le texte serait pro­po­sé plus tard, bien plus tard, lorsque les condi­tions de sécu­ri­té sani­taires seront réunies… et que le vac­cin ne serait en aucun cas ren­du obli­ga­toire.Comme quoi la pres­sion popu­laire peut tou­jours avoir un effet… retardateur ?

Des mil­liers de per­sonnes ont été inca­pables de tra­vailler ou d’effectuer leurs acti­vi­tés quo­ti­diennes, ou ont dû se faire soi­gner par un pro­fes­sion­nel de san­té, après avoir reçu le nou­veau vac­cin contre le COVID-19, selon de nou­velles don­nées des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bien enten­du occul­tées en France !

Le 18 décembre, 3 150 per­sonnes avaient déjà signa­lé « des évé­ne­ments ayant un impact sur la san­té » après avoir été vac­ci­nées.

Un évé­ne­ment ayant un impact sur la san­té est défi­ni de la manière sui­vante : « inca­pable d’effectuer ses acti­vi­tés quo­ti­diennes nor­males, inca­pable de tra­vailler, néces­si­tant des soins de la part d’un méde­cin ou d’un pro­fes­sion­nel de san­té ».

Les per­sonnes ayant signa­lé ces effets néga­tifs ont pu le faire par l’intermédiaire de V‑safe, une appli­ca­tion pour smart­phone. L’outil uti­lise les SMS et des enquêtes en ligne afin de four­nir des bilans de san­té per­son­na­li­sés. Il per­met éga­le­ment aux uti­li­sa­teurs d’indiquer rapi­de­ment aux CDC s’ils res­sentent des effets secon­daires.

Les CDC et Pfizer, qui pro­duit le vac­cin avec BioNTech, n’ont pas répon­du à la demande de com­men­taires.

L’information a été pré­sen­tée par le Dr Thomas Clark, épi­dé­mio­lo­giste des CDC, au Comité Consultatif sur les Pratiques d’Immunisation, un panel indé­pen­dant qui four­nit des recom­man­da­tions à l’agence, same­di. Vous pou­vez lire ce rap­port ici.

Jeudi 24 décembre 2020

On nous a bas­si­nés depuis le début de la semaine, d’a­près une décla­ra­tion de Boris Johnson, qu’une nou­velle souche du virus était appa­rue en Angleterre, beau­coup plus sour­noise que l’o­ri­gi­nale parce qu’elle se dif­fu­sait beau­coup plus vite, et sur­tout qu’elle était « hors de contrôle ». Du coup, branle-bas de com­bat, fer­me­ture des fron­tières, on laisse les Français sur le ter­ri­toire bri­tan­nique, on sup­prime les trans­ports de mar­chan­dises en pro­ve­nance du Royaume Uni et on crée ain­si des dizaines de kilo­mètres de queue aux entrées des ports.

Dans la fou­lée on apprend que cette souche est éga­le­ment appa­rue en Italie… Les jour­naux, les chaînes de télé­vi­sion ne parlent plus que de ça.

Et puis tout à coup, pata­tras, les scien­ti­fiques fran­çais qui étu­dient les rap­ports sur cette nou­velle souche ne trouvent rien d’a­lar­mant, rien de plus que la souche ori­gi­nelle. Mais pas de démen­ti aus­si for­mel que pour l’an­nonce de départ. L’OMS publie un démen­ti.Le virus n’est pas du tout hors de contrôle !

On conti­nue de navi­guer à vue, on ne s’est même pas aper­çu que le capi­taine était hors-jeu, on fait comme s’il était là, c’est à dire n’im­porte quoi. À moins que le capi­taine ne fasse une pro­mo­tion du vac­cin pro­vi­den­tiel sur sa propre personne ?

Vendredi 25 décembre 2020

Jour de Noël, les Français sont déçus, ils ont vai­ne­ment atten­du toute la jour­née. Ils ont guet­té près du sapin, scru­té la che­mi­née. Les averses de neige et de grêle qui se sont déver­sées sur notre dépar­te­ment en étaient peut être la cause… Chacun se posait la ques­tion. Allait-il pas­ser ?

Finalement non. Macron fraî­che­ment libé­ré de sa geôle sani­taire, n’est pas venu sou­hai­ter un Joyeux Noël aux Français. Vivement le Ramadan !

Samedi 26 décembre 2020

En ce jour d’ar­ri­vée mas­sive des vac­cins, il serait bon de faire deux petits rap­pels :

• L’immunité col­lec­tive « se pro­duit lorsqu’une popu­la­tion est immu­ni­sée soit par la vac­ci­na­tion, soit par une immu­ni­té déve­lop­pée par une infec­tion anté­rieure. Cela signi­fie que même les per­sonnes qui n’ont pas été infec­tées, ou chez qui une infec­tion n’a pas déclen­ché de réponse immu­ni­taire, sont pro­té­gées car les per­sonnes immu­ni­sées de leur entou­rage peuvent ser­vir de tam­pon entre elles et une per­sonne infec­tée ».

Ça, c’é­tait la défi­ni­tion ori­gi­nale de l’OMS. Mais ce n’é­tait pas suf­fi­sant. L’OMS a modi­fié sa défi­ni­tion de la manière sui­vante : « “L’immunité col­lec­tive”, éga­le­ment appe­lée “immu­ni­té des popu­la­tions”, est un concept uti­li­sé pour la vac­ci­na­tion, selon lequel une popu­la­tion peut être pro­té­gée contre un cer­tain virus si un seuil de vac­ci­na­tion est atteint ; l’immunité col­lec­tive est obte­nue en pro­té­geant les per­sonnes contre un virus, et non en les expo­sant à celui-ci. »

Autrement dit, en chan­geant la défi­ni­tion de l’« immu­ni­té col­lec­tive », l’OMS réécrit lit­té­ra­le­ment des cen­taines d’années de com­pré­hen­sion scien­ti­fique de la signi­fi­ca­tion réelle de ce terme.

• Ensuite les labo­ra­toires à l’o­ri­gine de vac­cins contre le coro­na­vi­rus auraient signé avec cer­taines auto­ri­tés, dont l’Union euro­péenne, une clause les dédoua­nant de toute res­pon­sa­bi­li­té, au cas où leurs pro­duits pré­sen­te­raient des effets encore non iden­ti­fiés à ce jour, qui seraient néfastes sur le long terme.

Comme l’a confir­mé Axel Kahn, méde­cin géné­ti­cien et pré­sident de la Ligue contre le can­cer, les accords pas­sés entre les labo­ra­toires ven­dant les vac­cins et la Commission euro­péenne devraient être ren­dus publics. « À l’heure actuelle, il est ques­tion que les labo­ra­toires se défaussent de leur res­pon­sa­bi­li­té indi­vi­duelle. Cela serait tota­le­ment anor­mal », a t‑il aver­ti sur Europe 1. « Les dis­cus­sions sont en cours, mais il est envi­sa­gé que l’Europe prenne à son compte les ques­tions de sécu­ri­té et d’in­dem­ni­sa­tion », pour­suit Axel Kahn, qui qua­li­fie cette éven­tua­li­té de « scan­dale ».

Le nombre de Français prêts à se faire vac­ci­ner est pas­sé de 53% en novembre à 40% en cette fin décembre…

Bonne semaine à tous, et à dimanche pro­chain.…

Patrice LEMAÎTRE