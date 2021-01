Pandémie : après la peur, la panique !

Analyse d’une manipulation de grande ampleur

L’objectif est de conduire les Français vers une vac­ci­na­tion géné­ra­li­sée. Voici com­ment cela se passe dans les cou­lisses. Les lignes direc­trices sont fixées dans quelques offi­cines pari­siennes et la presse régio­nale sub­ven­tion­née en est le relais régional.

D’abord, il faut pro­pa­ger la peur :

Puis comme les morts par la « pan­dé­mie » ne répondent pas « pré­sent », et que la peur s’a­me­nuise, il convient de relan­cer l’in­quié­tude par l’arri­vée d’une deuxième vague. Prenez garde à la deuxième vague ! À ce jour, nous atten­dons tou­jours cette deuxième vague tant de fois annoncée :

Cette deuxième vague n’ar­ri­vant déses­pé­re­ment pas, il faut bien trou­vez un sub­ter­fuge pour main­te­nir le cli­mat d’an­goisse. Nos élites conspi­ra­trices ont trou­vé : « On manque de lits dans les hôpi­taux », oubliant au pas­sage que ce sont elles qui les ont sup­pri­més. Mais qu’im­porte, le gogo gobe tout :

Le pro­gramme de vac­ci­na­tion pour tous doit se dérou­ler, et les morts ne sont tou­jours pas là. De sur­croît d’é­mi­nents pro­fes­seurs en méde­cine nous expliquent que le vac­cin anti-Covid ne sert à rien et qu’il est poten­tiel­le­ment dan­ge­reux. Pas seule­ment les méde­cins réfrac­taires tels Raoult et Perronne, sanc­tion­nés par l’Ordre des méde­cins, mais même le Bien Pensant pro­fes­seur Yves Buisson, Président du groupe Covid-19 à l’Académie natio­nale de méde­cine, explique sur RTL que :