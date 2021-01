Pédophilie, journalisme, socialisme et showbiz

Encore des révé­la­tions sur le cock­tail explo­sif de ces quatre milieux… Une famille de crabes, bien sous tous rap­ports (sans mau­vais jeu de mot), connus et célèbres… don­neurs de leçons à leurs heures…

Et puis un jour ça éclate, la lumière est !

C’est ce qui arrive à mon­sieur Olivier Duhamel, jour­na­liste socia­liste mon­dain, bien en vue, expert en poli­tique, patron de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), qui finance Sciences Po, marié avec madame Évelyne Pisier, une spé­cia­liste de l’histoire des idées poli­tiques, décé­dée en 2017, elle-même ancienne com­pagne de Bernard Kouchner, le ministre socia­liste des sacs de riz qu’elle avait oublié dans les bras de Fidel Castro (le temps d’une aven­ture « enga­gée » de plu­sieurs mois avec le lea­der Maximo), et sœur de Marie-France Pisier, ex-actrice retrou­vée noyée au milieu de la pis­cine de sa rési­dence de Saint-Cyr (Var) enche­vê­trée « dans une lourde chaise en fer for­gé » avec des bottes en caoutchouc.

Déjà comme ça, ça pour­rait faire un bon début de scé­na­rio pour un polar !

Alors ajou­tons encore que Mme Évelyne Pisier et M. Kouchner étaient parents de deux enfants, jumeaux, un gar­çon et une fille, et que le gar­çon sem­blait tout a fait du goût d’Olivier Duhamel puisque celui-ci abu­sa de l’en­fant pen­dant deux ans et demi, alors qu’il n’a­vait que 13 ans. Cela était paraît-il connu de tout ce beau monde, mais bien tu par l’en­semble des médias, tous de connivence.

C’est aujourd’­hui, que la sœu­rette, deve­nue juriste et âgée de 45 ans, se décide à tout balan­cer dans un livre qui parait ces jours-ci : La Familia Grande…

Le but de ces divul­ga­tions plus que tar­dives ? Regrets ? Besoin d’argent ? Toujours est-il que le pavé jeté dans la mare de ce joli monde socia­lo-mora­li­sa­teur com­mence à faire du bruit.