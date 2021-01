Joyeux anniversaire, Tonton !

Aujourd’hui, Macron célèbre à Jarnac (un bon coup parait-il !), le 25e anni­ver­saire de la mort de François Mitterrand, pré­sident de la répu­blique de 1981 à 1995. Les chro­niques rap­pe­lant son œuvre fleu­ri­ront donc ces jours-ci dans tous les jour­naux et sur toutes les chaines de télé­vi­sion sou­mis. Que l’on me per­mette d’y appor­ter ma modeste contribution.

Faux éva­dé des camps alle­mands, Mitterrand a été membre de la Cagoule, mou­ve­ment anti­sé­mite et anti­ré­pu­bli­cain. En 1935, il mani­feste contre les étran­gers et les « métèques ».

Sous-secré­taire d’État aux anciens com­bat­tants en 1942, il a été déco­ré de la Francisque, déco­ra­tion qui fut attri­buée en tant que marque spé­ciale d’estime du maré­chal Pétain par le gou­ver­ne­ment de Vichy en 1943, et qu’il fal­lait deman­der en se fai­sant par­rai­ner. Il en fut le réci­pien­daire numé­ro 2202.

Devenu ministre de l’Intérieur, il fait envoyer le Contingent en Algérie,

Il sera Garde des Sceaux pen­dant la Bataille d’Alger. Il est à l’é­poque pour l”« Algérie Française ».

En octobre 1959, comme on ne parle plus beau­coup de lui, il orga­nise un faux atten­tat dans les jar­dins de l’Observatoire à Paris pour foca­li­ser sur lui les regards de la presse. Il sera pour­sui­vi pour outrage à magistrat.

En 1965, il est bat­tu par de Gaulle aux élec­tions pré­si­den­tielles. Puis, ayant pris la tête du par­ti socia­liste en 1971, il sera de nou­veau bat­tu en 1974 par Giscard.

Il rem­porte enfin cette élec­tion en 1981.

Se sachant déjà malade et condam­né. Il pousse le vice jus­qu’à rendre obli­ga­toire un bul­le­tin de san­té régu­lier et annuel pour le Président de la République, il pro­dui­ra un faux à chaque fois.

Il fait entrer les com­mu­nistes à son gou­ver­ne­ment.

Il pro­fite de sa fonc­tion pour faire finan­cer le PS par des pra­tiques frau­du­leuses (affaires Urba, Graco, et autres).

Il fait natio­na­li­ser cer­taines banques et indus­tries fran­çaises, obli­geant la France à déva­luer sa mon­naie trois fois de suite en quelques mois.

Le nombre des chô­meurs en France aug­mente de 616 000 entre 1981 et 1988, et de 375 000 entre 1988 et 1995.

Avec l’ap­pui de Dominique Strauss-Kahn et de Martine Aubry, il fait pas­ser la durée de la semaine de tra­vail à 35h, ce qui sème­ra une ziza­nie sans nom, et dont l’hô­pi­tal public en par­ti­cu­lier, n’a tou­jours pas réus­si à se sortir.

Avec Jospin comme ministre de l’Éducation, c’est l’ef­fon­dre­ment du sys­tème de l’é­cole élé­men­taire qui part en vrille avec la fumeuse créa­tion des cycles, qui per­met­tra à des dizaines d’é­lèves ne sachant pas lire d’ac­cé­der tout de même au col­lège.

Il confie la culture au pédo­phile assu­mé Jack Lang.

Il a éle­vé au rang de ministre son pro­té­gé Bernard Tapie, un des plus mal­hon­nêtes hommes d’af­faires de cette époque.

Il entre­te­nait sa maî­tresse et sa fille adul­té­rine cachées dans un appar­te­ment pari­sien appar­te­nant à l’État, ce qui, pro­ba­ble­ment, coû­ta la vie à l’é­cri­vain Jean-Hedern Hallier qui s’ap­prê­tait à dénon­cer le fait dans « L’Honneur per­du de François Mitterrand », qui ne sera publié qu’en 1996. L’écrivain mour­ra en 1997, d’une façon « accidentelle. »

François Mitterrand se rend chaque Noël sur les bords du Nil aux frais de l’État et emmène avec lui une soixan­taine de per­sonnes lors de ses dépla­ce­ments. Il des­cen­dait à l’Old Cataract (un hôtel somp­tueux sur le Nil) avec « sa petite famille ».

Pendant ses deux sep­ten­nats, la dette de la France aug­mente de 555 mil­liards, elle est mul­ti­pliée par 6. Seul Sarkozy bat­tra ce triste record avec une hausse cumu­lée de 830 mil­liards d’eu­ros.

Parmi les scan­dales d’État de ses sep­ten­nats, citons (liste non exhaus­tive) :

• l’affaire Péchiney-Triangle

• l’af­faire Roger-Patrice Pelat et Vibrachoc

• l’af­faire des ter­ro­ristes de Vincennes

• l’af­faire François de Grossouvre retrou­vé « sui­ci­dé » d’une balle dans la nuque et une épaule frac­tu­rée dans un des bureaux de l’Élysée.

• la des­truc­tion à l’explosif du bateau de Greenpeace dans le port d’Awckland en Nouvelle-Zélande

• la mise sur écoute télé­pho­nique de plus de 150 per­son­na­li­tés fran­çaises

• l’af­faire Pierre Bérégovoy, retrou­vé sui­ci­dé avec l’arme de ser­vice de son garde du corps.

Voilà en résu­mé, le par­cours de l’homme dont la France entière s’ap­prête à com­mé­mo­rer la dis­pa­ri­tion. Il n’y eut pas pire pré­sident lors de toute la cin­quième répu­blique, même si nombre d’entre eux furent de sérieux can­di­dats au titre(1).

Patrice LEMAÎTRE

