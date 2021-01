Gilets Jaunes de Cannes : un pour tous, tous pour un !

Communiqué des Gilets Jaunes de Cannes

Le same­di 9 jan­vier 2021

Les Gilets Jaunes de Cannes, avant tout patriotes et atta­chés pro­fon­dé­ment à cette nation ances­trale : la France ! La France, mer­veilleux pays où s’harmonisent la culture, l’art, le raf­fi­ne­ment dans une sym­pho­nie d’universalisme, nous a don­né la force inébran­lable de com­battre sans comp­ter pour la pro­té­ger et la ché­rir avec pas­sion et bien­veillance.

En cette année 2021, année de la Lumière pla­né­taire, nous adres­sons à tous nos com­pa­triotes sans dis­tinc­tion nos vœux sin­cères de paix, de liber­té et désor­mais de soli­da­ri­té. Un pour tous, tous pour un !

Leur liber­té, leur éga­li­té, leur fra­ter­ni­té de francs-maçons est à jeter dans les flammes et de leurs cendres nai­tra le Bien Commun. La Justice, le res­pect de chaque Être humain, le droit abso­lu à une vie digne telles seront nos valeurs.

La ver­mine mon­dia­liste au cynisme sans limite a semé la mort et le chaos, tuant nos anciens, per­sé­cu­tant nos enfants, per­met­tant par leurs lois pour­ries l’assassinat de bébés de 9 mois encore dans le ventre de leur maman, mar­ty­ri­sant ceux qui ont la foi, pour enfin détruire les Peuples. Non à ces ordures !

Aux États-Unis cette ver­mine se nomme Parti démo­crate, les « pro­gres­sistes », avec une dose énorme de traîtres répu­bli­cains. Démocrates, par­ti des voleurs d’élections, cette ver­mine prô­nant les droits de l’Homme, prô­nant la divi­sion et la haine, sont en réa­li­té contrô­lé par le par­ti com­mu­niste chi­nois, bras poli­tique de l’État pro­fond. Vermine, votre des­truc­tion est en cours d’achèvement.

En France cette ver­mine déco­rée de leur Légion d’honneur, ces par­tis poli­tiques sale­ment cor­rom­pus, ces élus de tous bords ont mon­tré leur vrai visage. Visage de la cupi­di­té, de la haute tra­hi­son, de la médio­cri­té inhu­maine.

Chers com­pa­triotes, le com­bat ne fut pas vain car tous ceux qui se sont levés, révol­tés, face aux men­songes ont pous­sé ces men­teurs à com­mettre des fautes à chaque fois plus abjectes les unes que les autres.

La Lumière, la Vérité sont leurs enne­mis.

Mesdames et mes­sieurs les lar­bins de l’État pro­fond, vos jours de liber­té sont comp­tés. Votre démo­cra­tie repré­sen­ta­tive s’avère n’être qu’une escro­que­rie qui vous a per­mis de vous enri­chir en meute avec pour mis­sion, ordon­née par vos maîtres, d’asservir et voler le Peuple, voler notre patri­moine natio­nal, détruire la France !

Votre paro­die de démo­cra­tie uti­li­sant des machines à comp­ter les votes, fabri­quées par la socié­té Dominion, spé­cia­liste de la fraude, sont clas­sées secret défense. Ceci prouve cette illu­sion de démo­cra­tie, ce qui per­met au mage Jacques Attali, le cro­que­mi­taine des endor­mis, de pré­dire qui sera le pré­sident. Pour 2022, après Macron, il nous annonce une femme. Quel mépris pour les élec­teurs, quelle arro­gance de pha­ri­sien. Cela n’arrivera pas !

L’avenir ne vous est plus favo­rable. Vous serez déchi­que­tés par la tem­pête de véri­té, main­te­nant et pour tou­jours jusqu’en enfer ! Collabos, médias ter­ro­ristes, pédo­philes du haut, trem­blez ! Rétablissement du crime de haute tra­hi­son. Ainsi les tri­bu­naux feront leurs œuvres et cette fois-ci au nom du Peuple par le Peuple et pour le Peuple de France.

« Les Droits de l’Homme ne viennent pas de la géné­ro­si­té de l’homme, mais de la main de Dieu. »(1)

Vive les Gilets Jaunes !

Vive la France libre et éternelle !

Contact : gjvictoire06@protonmail.com

(1) Citation de John Fitzgerald Kennedy