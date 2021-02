Jean Léonetti, maire d’Antibes : pas trop de vagues

Jean Léonetti, maire d’Antibes, méde­cin car­dio­logue, ancien dépu­té et ancien ministre, défraie en ce moment la chro­nique en avan­çant ce que tout le monde recon­nait avec un mini­mum de bon sens : la Covid-19 n’est « ni la peste noire, ni une grip­pette ». Excusez nous, doc­teur, mais ça, on le savait. La Covid-19 ne génère pas même une épi­dé­mie, encore moins une pan­dé­mie.

Le maire d’Antibes pré­cise : « Concernant Antibes spé­ci­fi­que­ment, le nombre de décès est res­té stable en 2020. » Il pré­cise même : « Depuis le début de la pan­dé­mie en mars, trente habi­tants sont décé­dés de la Covid. La moyenne d’âge est de 85,3 ans. La période où la léta­li­té a été la plus impor­tante est due à la deuxième vague. En 2021, cinq Antibois sont morts du coro­na­vi­rus. »

Vous avez bien lu :

« Concernant Antibes spé­ci­fi­que­ment, le nombre de décès est res­té stable en 2020. »

Nous répé­tons pour que ce soit bien clair : « Le nombre de décès est res­té stable en 2020. » À savoir : 30 décé­dés dont la moyenne d’âge est de 85,3 ans ! Le maire d’Antibes nous dit, mais avec ses mots :

Il n’y a pas d’épidémie majeure, encore moins de pandémie !