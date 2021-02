La France en tête du refus de la vaccination

Une étude qui semble fiable sur le pour­cen­tage de la popu­la­tion euro­péenne « vac­ci­née » (nous uti­li­sons les guille­mets car il ne s’a­git pas d’un vac­cin au sens accep­té du terme) montre que la France — contrai­re­ment aux pre­mières impres­sions — arrive en tête de ce classement :

C’est donc en France que cette opé­ra­tion, dont les moda­li­tés sont déci­dées très anti­dé­mo­cra­ti­que­ment et de manière opaque dans un but qui n’est pas clair du tout, ren­contre le plus de réti­cence mal­gré la forte pres­sion média­ti­co-poli­tique. Ce qui démontre une capa­ci­té de résis­tance chez les Français plus forte que chez leurs voi­sins européens.

Malgré un matra­quage média­ti­co-poli­tique très oppres­sif — ou peut-être à cause de ce matra­quage média­ti­co-poli­tique — de plus en plus de Français s’in­ter­rogent sur le dérou­lé des événements.

Ils ont bien compris que la pandémie n’est pas une pandémie

Sans pour nier l’exis­tence de la cir­cu­la­tion d’un virus grip­pal, il est clair qu’il n’y a pas de pan­dé­mie. Si pan­dé­mie il y avait, les morgues et les cré­ma­to­riums seraient combles. Ce qui n’est pas le cas.

Ils ont bien compris que les chiffres sont truqués