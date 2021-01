Dire la vérité, c’est être complotiste

Le billet de Nancy Cattan

Pas de théo­rie du com­plot

Nous avons beau­coup hési­té avant de publier cet article. Non pas parce que nous dou­tions de son inté­rêt, notre moti­va­tion res­tant celle d’in­for­mer de la façon la plus neutre et la plus objec­tive nos lec­teurs sur la situa­tion épi­dé­mique sur le ter­ri­toire. Si nous avons hési­té c’est par crainte que cet article ne four­nisse du grain à moudre aux com­plo­tistes de tous bords, avides d’in­for­ma­tions capables d’a­li­men­ter leurs délires para­noïaques. On nous cache tout, on nous dit rien. Ce n’est pas ce que révèle notre enquête. Elle témoigne sim­ple­ment des limites des outils infor­ma­tiques, et du fait que rien ne rem­place l’œil humain. S’entendre sur les chiffres, une urgence pour pilo­ter au mieux la crise.