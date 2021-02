Ma semaine d’observation de l’info (14 février 2021)

Dimanche 7 février 2021

On n’a pas fini d’a­va­ler des cou­leuvres au pays de la macro­nie.

Dernier épi­sode en date, à Montpellier, trois sus­pects ont été inter­pe­lés dans des squats de la ville la semaine der­nière. Lors des per­qui­si­tions, les enquê­teurs ont retrou­vé des dizaines d’objets volés : montres, ordi­na­teurs, vélos, bijoux, hi-fi, blou­sons.

Les trois indi­vi­dus ont été défé­rés au Parquet ven­dre­di 5 février. Ils auraient dû être jugés dans le cadre d’une com­pa­ru­tion immé­diate, mais leur pro­cès a été ren­voyé à début avril. Soit.

Mais, la Justice a une logique qu’elle seule com­prend, et, forte d’une idéo­lo­gie qui n’a plus grand chose à voir avec de l’é­qui­té et de l’im­par­tia­li­té, elle a déci­dé de remettre en liber­té les trois indi­vi­dus… sous contrôle judi­ciaire, ce qui laisse per­plexe, sachant que les deux auteurs prin­ci­paux sont étran­gers et sans domi­cile fixe, et donc pour­raient dis­pa­raître et ne pas se pré­sen­ter à leur procès.

Lundi 8 février 2021

L’hébergement des migrants clan­des­tins ne trouve pas beau­coup de volon­taires par­mi les immi­gra­tion­nistes décla­rés.

Il faut que Nice Matin, en bon petit sol­dat du Système qui le sub­ven­tionne, vienne relayer deux fois de suite la demande de David Nakache pour des « héber­ge­ments citoyens », et ce, au mépris le plus total des lois.

Un clan­des­tin à loger, et aucun des défen­seurs de sans-papier ne se pro­pose pour prê­ter un bout de moquette. Mélenchon, pour­quoi tu tousses ? Comme le disent si bien les Brigandes : « Il en faut des mil­lions, mais pas dans ma mai­son. »