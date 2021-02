La Côte d’Azur, laboratoire de la dictature sanitaire

Nice-Matin aus­si qui nous dit qu’au­cune per­sonne, aucune, de moins de 46 ans n’est morte en 2020 au CHU de Nice.

Alors pour­quoi por­ter un masque si l’on a moins de 46 ans ? Pourquoi inter­dire d’al­ler au res­tau­rant si l’on a moins de 46 ans ? puis­qu’on ne meurt pas de la Covid en des­sous de 46 ans !

Même l’OMS confirme d’une nette baisse du nombre de nou­veaux cas dans le monde ! [source]

Qu’importe, le plan doit se dérouler.

Une machine infer­nale est lan­cée et il semble que nul ne puisse l’arrêter.

Toujours Nice Matin, le relais régio­nal de la presse Bien Pensante, pro­prié­té de Xavier Niel, proche de Bernard Arnault et d’Emmanuel Macron, s’interroge :

Qu’est-ce qu”« on » nous concocte dans les arcanes du Pouvoir ? C’est qui « on » ? Les Niçois et les Français n’ont qu’à attendre qu” « on » leur signi­fie de quelles liber­tés ils seront pri­vés. Cela fait par­tie de la dra­ma­tur­gie. Le scé­na­rio est bien rôdé : « on » fait d’a­bord très peur afin de ter­ro­ri­ser le peuple qui s’at­tend au pire, puis « on » annonce une res­tric­tion des liber­tés fon­da­men­tales légè­re­ment infé­rieure à ce qui était annon­cé, et ain­si ça passe. Quelques semaines plus tard, nou­vel épi­sode, nou­velle res­tric­tion des liber­tés. Il n’y a pas de retour aux liber­tés mal­gré des chiffres qui montrent que l’é­pi­dé­mie s’é­teint peu à peu et que le nombre de morts diminue.

Jusqu’à pré­sent, ça passe. Après le banc d’es­sai de Nice, voi­ci le banc d’es­sai de… Dunkerque ! Pourquoi Nice ? Pourquoi Dunkerque ? Cela n’a rien à voir avec la san­té.

C’est ain­si que les der­nières res­tric­tions doivent être com­prises : les Français ne sont pas prêts à encais­ser le couvre-feu et le confi­ne­ment. Alors « on » va tes­ter un retour du confi­ne­ment sur une région et en mode week-end. À l’is­sue de ces tests gran­deur nature, « on » éten­dra le couvre-feu et le confi­ne­ment aux autres jours de la semaine et aux autres régions.

« On » vous pro­po­se­ra d’é­chap­per à cet enfer­me­ment si vous vous faites ino­cu­ler plu­sieurs doses de soupe génique ARN. Car le but à atteindre, c’est bien cela : ver­ser des mil­liards aux grands labos et impo­ser le pas­se­port sani­taire.

Nous y sommes… presque. Macron fait le job. C’est ain­si qu’il faut com­prendre cette période folle que nous vivons.

Georges Gourdin