Détrompez vous : Macron gère TRÈS BIEN la crise

Les Américains, les Allemands se sont rebel­lés mas­si­ve­ment contre le confi­ne­ment. Pas les Français.

Macron a gagné

Le Président pro­fite des cir­cons­tances pour ache­ver les tra­vailleurs indé­pen­dants, les petits patrons et les faire entrer dans le rang du sala­riat pour Tous dans des grands groupes mon­dia­li­sés ou à Pôle Emploi. Tandis que les sala­riés des grandes entre­prises et de la fonc­tion publique conti­nuaient d’être payés pen­dant le confi­ne­ment (beau­coup ne se plain­dront pas de la situa­tion qui pou­vait durer), les petits patrons étaient contraints à tirer le rideau. Avant l’ar­ri­vée du coro­na­vi­rus, la France déjà sur­en­det­tée se devait de « se réfor­mer » en taillant dans les bud­gets des mil­liards d’é­co­no­mie, notam­ment dans le domaine de la san­té, et nous l’a­vons vu, des retraites. Et puis par un tour de baguette magique, la réforme des retraites est sus­pen­due et les mil­liards tombent pour aider les entre­prises en dif­fi­cul­té. D’où viennent ces mil­liards ? Tout sim­ple­ment de plus de dettes encore. Macron a donc reçu l’as­su­rance qu’il pou­vait endet­ter le pays encore plus. Ces dettes seront rem­bour­sées en cédant encore plus d’ac­tifs : après les auto­routes, les ports, les aéro­ports, La Française des Jeux, Alstom, la France aban­don­ne­ra son capi­tal éco­no­mique aux inté­rêts pri­vés. C’est exac­te­ment ce qu’at­tendent de Macron ses amis ban­quiers qui s’ac­ca­parent le pays sans rien payer.

De sur­croît ces mil­liards sor­tis de nulle part iront d’a­bord aux grandes entre­prises, Air France par exemple. Les petites entre­prises ne sur­vi­vront pas avec un emprunt à taux zéro et 1 500 euros de prime.

Des milliers de petites entreprises disparaîtront

L’épidémie fera plus de vic­times éco­no­miques que sani­taires. Que devien­dront tous ces petits patrons, ces arti­sans et leurs sala­riés ? Ils devien­dront des assis­tés sociaux dociles. Objectif atteint.

Mais Macron ne s’en tient pas à ces avan­cées :

Il déroule méthodiquement une stratégie liberticide

Le gou­ver­ne­ment s’ar­roge le droit de dic­ter ce qui est vrai de ce qui est faux alors qu’il est le pre­mier men­teur.

La loi Avia se dur­cit et s’é­tend peu à peu à tous les domaines. Les GAFA relaient ces avan­cées liber­ti­cides en cen­su­rant de plus en plus sévè­re­ment les échanges sur inter­net. Le tra­çage indi­vi­duel se met en place avec une appli­ca­tion sur télé­phone mobile, per­ver­se­ment dénom­mée « Stop Covid ». Et si nous n’a­vez pas de télé­phone por­table, on vous met­tra un bra­ce­let !

La vac­ci­na­tion obli­ga­toire se pro­file pour la grande satis­fac­tion des acteurs très influents de Big Pharma. Là encore Macron est à la manœuvre.

Le puçage des Français se pro­file éga­le­ment.

L”« info­dé­mie » arrange bien le Pouvoir qui est gagnant sur tous les fronts. Voilà pour­quoi cette situa­tion de ter­reur psy­cho­lo­gique doit per­du­rer jus­qu’à l’as­ser­vis­se­ment com­plet des peuples. Macron s’y emploie avec suc­cès pour la meilleure satis­fac­tion de ses amis.

Georges Gourdin