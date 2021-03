Quelle guerre civile voyez-vous venir ?

En 2016, Ivan Rioufol, le chro­ni­queur du Figaro, publiait : « La guerre civile qui vient » (Ed. Pierre Guillaume de Roux).

Depuis lors, deux autres ouvrages sur le même thème sont parus :

La guerre civile raciale de Guillaume Faye et La guerre civile qui monte de Franck Buleux

Le pre­mier titre, La guerre civile raciale, est un brin pro­vo­ca­teur pour par­ler ouver­te­ment du pro­blème racial dans le monde blanc, celui qu’on feint de ne pas voir et que nos gou­ver­ne­ments nous inter­disent de nommer.

Guillaume Faye, excellent théo­ri­cien de l’archéo­fu­tu­risme, décé­dé le jour de la paru­tion du livre, l’a dédi­ca­cé comme une ultime pro­vo­ca­tion, à l’a­mé­ri­cain Jared Taylor, natio­na­liste blanc par­ti­san de l’exis­tence des races sur le plan bio­lo­gique et scien­ti­fique, et convain­cu que les Blancs et les Noirs ont des dis­po­si­tions en moyenne dif­fé­rentes. Fort de ce constat, il prône, non pas une domi­na­tion blanche sur la popu­la­tion noire, mais une coha­bi­ta­tion sépa­rée.

Le pro­blème, selon Faye, n’est pas idéo­lo­gique, ni même reli­gieux, mais anthro­po­lo­gique. Pour lui en effet, la guerre qui s’an­nonce oppo­se­ra des peuples qui n’ont rien à se dire et qui n’au­raient jamais dû coha­bi­ter.

Lors de conflit, la sen­tence est simple et tient en trois hypo­thèses :

• la sou­mis­sion, si face aux enva­his­seurs , les Français ne se défendent pas…

• la défaite des autoch­tones fran­çais et autres euro­péens ayant contre eux leur propre État, ou …

• la vic­toire, avec des consé­quences his­to­riques incal­cu­lables, dont l’ef­fon­dre­ment de nos para­digmes politiques.

Malgré un titre élo­quent, Faye ne parle pour­tant pra­ti­que­ment que de l’Islam dans son ouvrage. La ques­tion pure­ment raciale n’y est que par­tiel­le­ment abor­dée, en citant notam­ment les tra­vaux de Bernard Lugan, l’a­fri­ca­niste répu­té. Il faut dire à sa décharge, qu’à l’é­poque, le mou­ve­ment Black Lives Matter n’a­vait pas explo­sé à la face du globe comme il l’a fait ces deux der­nières années. Cela aurait peut-être flé­chi sa façon de voir les choses…

Cette paren­thèse refer­mée, le pro­blème de l’is­lam est fon­da­men­ta­le­ment dis­sé­qué, depuis les mou­ve­ments sala­fistes, le CCIF, les dji­ha­distes, et toutes les inter-connexions entre eux, y com­pris leurs sou­tiens logis­tiques ou intel­lec­tuels dans la socié­té fran­çaise. Il n’é­pargne pas les Plenel, Morin, Todd ou Hamonni, ni les gou­ver­ne­ments suc­ces­sifs, res­pon­sables et cou­pables à ses yeux (il en pro­fite éga­le­ment pour régler un petit compte per­son­nel avec Alain de Benoist, mais c’est une autre his­toire…). Aujourd’hui, il serait ravi de voir créé le terme « isla­mo-gau­chisme » que sans savoir il a décrit par­fai­te­ment avant l’heure.

Sa conclu­sion est à la fois pes­si­miste et pro­phé­tique. Faisant un état des lieux de la France en 2020, il per­çoit la défaite au bout de cette guerre raciale qu’il juge iné­luc­table… à moins que, para­phra­sant Renaud Camus, pour évi­ter le « Grand rem­pla­ce­ment », la France pro­cède aupa­ra­vant à une « remi­gra­tion » en bonne et due forme. Nous voi­là prévenus.

Franck Buleux, uni­ver­si­taire nor­mand spé­cia­li­sé dans la cri­mi­no­lo­gie, nous pro­pose un titre très proche, « La guerre sociale qui vient » pour un ouvrage très différent.

Ouvrage dif­fé­rent, parce que si l’ou­vrage de Guillaume Faye abor­dait clai­re­ment une guerre à venir, celui-ci, mal­gré son titre pes­si­miste, pré­sente plu­tôt un his­to­rique de tous les mou­ve­ments vio­lents de la gauche sociale et radi­cale, ain­si que l’a­dap­ta­tion de ces mou­ve­ments à la vie sociale fran­çaise, depuis les années 60, notam­ment après ce que l’on nomme « la mon­dia­li­sa­tion ».

Si, à l’o­ri­gine, ces mou­ve­ments d’ex­trême gauche avaient tous une orien­ta­tion selon une concep­tion éco­no­mique mar­xiste, issue du trots­kisme pour la plu­part, aujourd’­hui, c’est une vague nébu­leuse anti-tout, un fourre-tout idéo­lo­gique, sans ligne direc­trice pré­cise qui est à la manœuvre. De l’an­ti­fas­cisme (mais où est le fas­cisme en 2021?), à Black Lives Matter, en pas­sant par les lut­teuses fémi­nistes et gen­rées, ou l’i­né­nar­rable anti­ra­cisme, sans oublier la condi­tion ani­male et les sans-papiers !

Plus rien à voir donc avec les groupes comme Action Directe, les Brigades Rouges, qui sont tou­jours res­tés à l’é­cart et d’une indé­pen­dance sans faille, n’ayant tou­jours que des objec­tifs ciblés comme le géné­ral Audran ou Georges Besse, le patron de Renault.

Différents aus­si des groupes ter­ro­ristes pales­ti­niens ou arabes qui ont sévi dans les années 70 (rue des Rosiers, rue Copernic, Métro St Michel), qui à chaque fois éta­blis­saient bien leurs cibles en focn­tion de cri­tères stric­te­ment poli­tiques, même si par­fois, des vic­times « fran­çaises inno­centes » (petit tacle de l’au­teur à la cita­tion de Raymond Barre) venaient gros­sir la liste des dom­mages collatéraux.

Aujourd’hui les luttes de ces der­niers mou­ve­ments convergent vers le rejet de toute oppres­sion, toute agres­sion et pres­sion, insulte ou atti­tude vio­lente, comme l’é­cri­vait Stéphane Hessel dans « Indignez-vous » un petit essai paru en 2010 et lar­ge­ment relayé par tous les médias… pré­lude pré­sa­geant des mou­ve­ments de luttes actuelles, qui ne puisent plus depuis long­temps leur théo­rie chez Marx ou Trotski.

Origine éga­le­ment chez les Verts, mou­ve­ment poreux, sol­li­ci­té élec­to­ra­le­ment et qui en a pro­fi­té pen­dant des années pour s’in­fil­trer dans la vie élec­to­rale et se fon­der une sorte de vir­gi­ni­té vis à vis du terrorisme.

Les grands forums éco­no­miques annuels (Davos, G8, G20…) sont pré­textes à de vio­lents affron­te­ments entre des groupes de type Black Blocs et notam­ment les forces de police, sym­boles de « l’op­pres­sion » citée plus haut. On retrouve ces groupes en masse pour dis­cré­di­ter éga­le­ment les mani­fes­ta­tions plus paci­fiques qu’elles infiltrent, comme par exemple les Gilets Jaunes. Le chaos est leur seul mot d’ordre, leur « lutte finale » en quelque sorte. Mais ces groupes sont bien orga­ni­sés, bien ordon­nés, et de nom­breux mou­ve­ments de jeunes natio­na­listes pour­raient y prendre exemple…

Franck Buleux nous met en garde contre cette guerre sociale qui semble venir. Le pays a les moyens de lut­ter, s’il en a le désir, mais il ne semble pas vrai­ment sou­cieux de le mon­trer ! L’auteur apporte tou­te­fois une lueur d’es­pé­rance : les forces de police et le ren­sei­gne­ment (bien que le signal don­né par le gou­ver­ne­ment ne soit pas encou­ra­geant), mais sur­tout l’é­veil des popu­la­tions par une ré-infor­ma­tion dénon­çant ces luttes idéo­lo­giques comme illé­gi­times et irres­pon­sables sont, pour lui, les clés pour évi­ter cette guerre sociale qui vient…

Nous y œuvrons à Nice Provence Info.

Patrice LEMAÎTRE

« La guerre civile raciale » de Guillaume Faye (2019, Ed. Conversano)

« La guerre sociale qui vient » de Franck Buleux (2021, Ed. Dualpha)