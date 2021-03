Serons-nous confinés jusqu’en 2030 ?

Ainsi, même sans la Covid, le pays pré­sen­tait toutes les pro­ba­bi­li­tés d’enregistrer davan­tage de décès en 2020 que les années pré­cé­dentes. Combien ? Difficile à dire. Toutefois si l’on s’en tient à l’augmentation moyenne, les morts stric­te­ment dus à la Covid-19 en 2020 seraient 34 078 seule­ment (44 757 – 10 678). Loin des chiffres alar­mistes du couple Véran-Castex, relayés par les médias sub­ven­tion­nés. C’est d’ailleurs ce que fait obser­ver France Meslé, cher­cheuse à l’INED (Institut National d’Études Démographiques) : « La France appa­raît comme un cas par­ti­cu­lier, avec des morts dus à la pan­dé­mie bien supé­rieurs au bilan glo­bal des décès. […] Mais cela s’explique par­fois par des mau­vaises sai­sies des causes de décès. »

Alors pour­quoi nos diri­geants s’ingénient-ils à entre­te­nir la peur et l’angoisse dans la popu­la­tion ? Pourquoi font-ils peser le spectre d’une dic­ta­ture sani­taire péren­ni­sée sine die ? Y a‑t-il là une volon­té déli­bé­rée des forces mon­dia­listes qui voient dans ce virus l’opportunité de bâillon­ner les peuples pour impo­ser leur « grand reset » ? Mais non, bien sûr, je m’égare dans le com­plo­tisme… Une chose est sûre cepen­dant, l’avenir s’assombrit encore pour les popu­la­tions de plus en plus anes­thé­siées par la trouille les ren­dant inca­pables de réagir.

Charles ANDRÉ

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »