Dans ces conditions, à quoi bon se faire vacciner ?

En 1957 et 1969, les épi­dé­mies de grippe – non média­ti­sées : il n’y avait pas le croque-mort de 20h, chaque soir, dans la petite lucarne – auraient fait res­pec­ti­ve­ment 20 000 et 30 000 morts en France. Personne ne s’en sou­ciait plus que ça, aucun vac­cin n’a été bri­co­lé dans l’urgence, et l’immunité col­lec­tive a fait le reste. Aujourd’hui, dans notre socié­té de l’émotion, du sen­sa­tion­nel, du « buzz » mais aus­si de plus en plus hygié­niste, réfu­tant le risque et les res­pon­sa­bi­li­tés, cette grippe sai­son­nière a pris des pro­por­tions dra­ma­tiques fai­sant bas­cu­ler le monde dans la psy­chose et l’irrationnel.

Partant, si vous croyez voir rou­vrir les théâtres et les ciné­mas au 15 mai (et les res­tau­rants dans la fou­lée), comme l’a annon­cé Macron, si vous pen­sez être libé­rés des res­tric­tions en tous genres avant l’été, vous vous ber­cez d’illusions. Surtout qu’après les variants anglais, aus­tra­lien, sud-afri­cain, bré­si­lien, voi­ci venu le variant bre­ton ! Un nou­veau variant du coro­na­vi­rus SARS-CoV2 dont on nous dit qu’il pour­rait échap­per aux tests de dépis­tage clas­siques. Donc, il va se répandre. Et d’autres après lui. Car le propre des virus, c’est de muter !

Alors, à bon para­noïaque, salut !

Charles ANDRÉ

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »