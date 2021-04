La martingale de Bill Gates dévoilée

Premier truc : avoir un bon avocat

Bill Gates est fils d’un grand avo­cat d’af­faires et petit-fils d’un richis­sime ban­quier (lire Non ! Bill Gates n’est pas mon modèle ! du 3 avril 2021).

Il ne fait pas de l’in­for­ma­tique, il fait du busi­ness et se borde juri­di­que­ment.

De la même manière, il ne se pré­oc­cupe pas de san­té, il fait tou­jours du busi­ness et se borde juridiquement.