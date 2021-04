Macron nous a fait la démonstration de son talent

Tous les chro­ni­queurs poli­tiques se foca­lisent sur les nou­velles mesures de res­tric­tions de mou­ve­ment impo­sées par Emmanuel Macron, notam­ment les écoles et ils ergotent sur l’op­por­tu­ni­té ou les moda­li­tés de celles-ci.

Sur un ton éplo­ré, qua­si-lar­moyant, le Président déroule une pièce de comé­die qu’il maî­trise bien :

Aussi pour conti­nuer à pro­té­ger la vie au pré­sent –c’est-à-dire les malades, et la vie au futur c’est-à-dire nos enfants, nous devons, pour les mois à venir, four­nir cha­cun un effort sup­plé­men­taire. C’est cela que je nous demande col­lec­ti­ve­ment ce soir.

[…]

Je veux ce soir saluer à nou­veau en notre nom à tous l’action remar­quable de nos soi­gnants et en par­ti­cu­lier des équipes de réani­ma­tion et de soins cri­tiques.

[…]

Et je veux ici remer­cier les étu­diants en méde­cine, les retrai­tés, le ser­vice de san­té des armées, tous les volon­taires de la réserve sani­taire.

[…]

Je veux ce soir, en votre nom, remer­cier et saluer tous nos ensei­gnants.

[…]

L’engagement exem­plaire de nos maires que je veux ici remer­cier, une fois encore.

Tout le monde passe à la brosse à reluire !

Si le Président remer­cie métho­di­que­ment tous les Français, c’est pour leur deman­der de pro­lon­ger leurs efforts :

Je vous l’avais dit dès le début : nous allons vivre avec le virus. C’est bien cela.

[…]

Si je m’adresse à vous, c’est pour appe­ler à la mobi­li­sa­tion de cha­cun pour ce mois d’avril où beau­coup se joue.

[…]

Fournir cha­cun un effort sup­plé­men­taire, c’est cela que je nous demande col­lec­ti­ve­ment ce soir.

[…]

Je sais aus­si pou­voir comp­ter sur vous afin d’éviter, comme vous avez su le faire à Noël.

[…]

Je sais com­bien les efforts que je vous demande sont dif­fi­ciles. Je mesure ce qu’ils emportent de consé­quences pour notre pays et pour vos vies.

[…]

Je sais qu’il y a beau­coup de las­si­tude, de fatigue. Je sais qu’il y a aus­si par­fois de l’énervement, de l’emportement, et c’est bien normal.

Quel Président atten­tif et empa­thique ! Les Français pleurent devant leur poste de télé­vi­sion. Et s’il fal­lait voter demain, ils vote­raient tous pour Macron.

Mais notre Président ne s’est pas adressé qu’aux Français : il s’est adressé en filigrane à ses sponsors.

Pendant qu’il nous passe la main dans le dos par devant il nous donne un coup de poi­gnard par der­rière. Macron s’est vou­lu ras­su­rant pour les forces finan­cières qui l’ont mis en place et les a ras­su­rées tout au long de son intervention.

Macron pour­suit l’ob­jec­tif que ses men­tors lui ont assi­gné : la fin de la liber­té de cir­cu­la­tion par la mise en place d’un pas­se­port sani­taire. Et il nous l’an­nonce en trois étapes

1- D’abord il faut se faire tes­ter alors qu’il est démon­tré que les tests PCR ne sont abso­lu­ment pas fiables :

Troisième prin­cipe, c’est la res­pon­sa­bi­li­té : c’est-à-dire faire confiance. Préférer, aux contraintes pour tous, le civisme de cha­cun pour avoir les bons com­por­te­ments face au virus, limi­ter ses contacts, se faire tes­ter au pre­mier symp­tôme et s’isoler lorsqu’on est positif.

2- Et puis sur­tout il faut se faire vac­ci­ner. Vacciner !

Ensuite, c’est vac­ci­ner le plus vite pos­sible tous ceux qui en ont le plus besoin.

[…]

À par­tir de là, nous met­tons tous les moyens pour vac­ci­ner, vac­ci­ner, vac­ci­ner. Sans répit, sans jour férié. Le same­di et le dimanche comme la semaine.

[…]

Les vac­ci­na­tions sont en cours et elles accé­lèrent partout.

Emmanuel Macron nous pré­sente même des gra­phiques qui nous montrent que plus on vac­cine plus le virus se pro­page :

Notre Président se fait le VRP des labo­ra­toires Astra Zeneca, Pfizer et Moderna :

Votre phar­ma­cien qui vous vac­ci­ne­ra direc­te­ment avec le vac­cin Astra Zeneca.

[…]

Les 1700 centres ouverts sont à dis­po­si­tion pour, eux, vac­ci­ner avec les vac­cins Pfizer et Moderna.

3- Et donc nous serons tous libé­rés par le pas­se­port sani­taire. Ici Macron s’a­dresse aux Français qu’il a habi­le­ment enjoués et, en même temps, aux com­plo­teurs de Bruxelles qui nous concoctent en cati­mi­ni le « pass vert numé­rique ». Il les ras­sure en leur disant qu’il tient leur calen­drier tout en évi­tant soi­gneu­se­ment les mots qui pour­raient nous alerter :

Dès la mi-mai, nous recom­men­ce­rons à ouvrir avec des règles strictes cer­tains lieux de culture, nous auto­ri­se­rons sous condi­tions l’ouverture des ter­rasses. Et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l’été un calen­drier de réou­ver­ture pro­gres­sive pour la culture, de sport, le loi­sir, l’événementiel, nos cafés et restaurants.

Nous y voilà : Macron a bien joué la partie.

Et il y a fort à parier que les Français se pré­ci­pi­te­ront pour obte­nir ce pas­se­port liber­ti­cide, comme ils se pré­ci­pitent pour se faire vac­ci­ner. Les témoins racontent que les per­sonnes raflées pen­dant la Seconde Guerre Mondiale se pré­ci­pi­taient aux portes des wagons qui les emme­naient dans les camps de concentration…

Georges Gourdin