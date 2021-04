L’Université Johns Hopkins confirme :

Vous pouvez être vacciné avec un test PCR , même sans le savoir

Dans cet article, Jan Walter décrit, avec de nom­breuses réfé­rences sour­cées, quelles tech­niques sont envi­sa­gées pour vac­ci­ner encore et encore la popu­la­tion, alors même les gens sont de plus en plus cri­tiques à l’é­gard des vac­ci­na­tions. Ceci n’est ali­men­té que par la pres­sion conti­nue pour une « vac­ci­na­tion » de masse contre une mala­die non létale pour 99,8% des per­sonnes, avec un nou­veau type de « vac­cin » qui est en fait la thé­ra­pie génique au moyen de l’ARNm. Cela res­semble à de la science-fic­tion et c’est effrayant, mais les méthodes et les tech­niques sont à l’œuvre. La ques­tion est de savoir jus­qu’où nous lais­se­rons nous mener ?

Les vaccinations de plus en plus observées et une option effrayante se dessine

En jan­vier 2019, l’OMS(1) a défi­ni le nombre crois­sant de cas d’ef­fets secon­daires cri­tiques de la vac­ci­na­tion comme l’une des dix prin­ci­pales menaces pour la san­té mon­diale. Depuis le fias­co sans pré­cé­dent de la vac­ci­na­tion Corona(2), le nombre de refus de vac­ci­na­tion s’est vrai­ment multiplié.

Pendant ce temps, une résis­tance prend forme au sein même de l’es­ta­blish­ment médi­cal ins­ti­tu­tion­nel. Malgré cela les tech­no­crates de l’OMS conti­nuent d’in­sis­ter sur un taux de cou­ver­ture vac­ci­nale irréa­liste d’au moins 70 pour cent.

Aujourd’hui, plu­sieurs experts et anciens jour­na­listes grand public comme John O’Sullivan aver­tissent que la cam­pagne mas­sive de tests PCR pour­rait être un pro­gramme de vac­ci­na­tion de l’OMS dégui­sé (voir Principia Scientific )(3). O’Sullivan fait réfé­rence à une nou­velle tech­no­lo­gie déve­lop­pée à l’Université Johns Hopkins qui est cen­sée per­mettre de réa­li­ser des vac­ci­na­tions secrètes grâce à un test PCR (voir Université Johns Hopkins)(4).

Inspirés par un ver para­site qui plante ses dents acé­rées dans les intes­tins de son hôte, les cher­cheurs de l’Université Johns Hopkins ont déve­lop­pé de minus­cules micro-dis­po­si­tifs en forme d’é­toile qui se fixent à la muqueuse intes­ti­nale et peuvent admi­nis­trer des médi­ca­ments dans le corps.

Ces minus­cules appa­reils, appe­lés « Theragrippers », [note de la tra­duc­tion : thé­ra­pinces ou pinces thé­ra­peu­tiques ] sont consti­tués de métal et d’un film mince qui change de forme. Ils sont recou­verts de cire de kéro­sène sen­sible à la cha­leur et cha­cun ne dépasse pas une par­ti­cule de pous­sière (voir figure ci-des­sous). Lorsque le revê­te­ment en kéro­sène de la thé­ra­pince atteint la tem­pé­ra­ture cor­po­relle, les appa­reils se ferment de manière auto­nome et se fixent sur la paroi du côlon. En rai­son de l’ac­tion d’é­tan­chéi­té, les minus­cules dis­po­si­tifs à six pointes s’en­fouissent dans la muqueuse et se fixent au côlon, où ils sont main­te­nus et libèrent pro­gres­si­ve­ment leur charge de médi­ca­ment dans le corps. Peu à peu la thé­ra­pince perd son emprise sur le tis­su et elle est éva­cuée du côlon grâce à la fonc­tion mus­cu­laire gas­tro-intes­ti­nale normale.

Remarque : selon l’Université Johns Hopkins, les thé­ra­pinces sont en fait admi­nis­trées avec un coton-tige (voir la figure ci-desssous).

L’équipe de recherche de l’Université Johns Hopkins a publié les résul­tats pro­bants d’une étude ani­male en tant qu’ar­ticle de cou­ver­ture dans Science Advances le 28 octobre 2020(4), confir­mant que la nou­velle tech­no­lo­gie fonc­tionne parfaitement :

Ici, nous rap­por­tons que les grap­pins thé­ra­peu­tiques méca­no­chi­miques actifs ins­pi­rés du para­site GI, ou thé­ra­pinces, peuvent sur­vivre 24 heures dans le trac­tus gas­tro-intes­ti­nal d’a­ni­maux vivants en adhé­rant de manière auto­nome aux tis­sus muqueux. Nous obser­vons éga­le­ment une remar­quable mul­ti­pli­ca­tion par six de la demi-vie d’é­li­mi­na­tion lors de l’u­ti­li­sa­tion de la déli­vrance médiée par rip­per du modèle anal­gé­sique kéto­ro­lac tro­mé­tha­mine. Ces résul­tats four­nissent une excel­lente preuve que les micro­dis­po­si­tifs à chan­ge­ment de forme et auto­blo­quants amé­liorent l’ef­fi­ca­ci­té de l’ad­mi­nis­tra­tion de médi­ca­ments à long terme.

Par coïn­ci­dence, le test PCR en Chine est désor­mais éga­le­ment effec­tué de manière anale car la fia­bi­li­té des résul­tats serait meilleure et bien sûr, cette pra­tique est immé­dia­te­ment sou­te­nue dans les médias grand public occi­den­taux (voir Business Insider )(6).



Remarque : Si vous ne pou­vez pas ima­gi­ner qu’un gou­ver­ne­ment puisse vous admi­nis­trer des toxines contre votre volon­té et sans votre consen­te­ment, pen­sez à toutes les expé­riences hor­ribles sur des humains qui ont été admises par la suite et qui, selon Wikipédia(7) se sont pour­sui­vies jusque dans les temps modernes. En 2007, le CDC (8) [Note de la tra­duc­tion : Center for Disease Contro and Prevention] a même admis qu’entre 1955 et 1963, 10 à 30 mil­lions de citoyens ont été infec­tés par le can­cé­ri­gène SV40 via la vac­ci­na­tion contre la polio.

Cette vaccination n’est pas une vaccination, mais une thérapie génique

Dans une vidéo­con­fé­rence révé­la­trice(9) avec le Dr Judy Mikovits, Robert Kennedy Jr. et le Dr David Martin, il est expli­qué que le vac­cin à ARNm, selon la défi­ni­tion légale, n’est pas du tout un vac­cin. On l’ap­pelle à tort un vac­cin pour cacher le fait que le pré­ten­du vac­cin est, en fait, une thé­ra­pie génique. Médecin expé­ri­men­té et épi­dé­mio­lo­giste, le Dr Wolfgang Wodarg, a décla­ré dans une inter­view cen­su­rée à Rubikon, « En fait, ce vac­cin “prometteur”devrait être INTERDIT pour la grande majo­ri­té des gens car il s’a­git de génie géné­tique !» Mary Holland, vice-pré­si­dente et avo­cate en chef de l’Organisation de défense de la san­té des enfants, pré­vient : « Les nou­velles tech­no­lo­gies vac­ci­nales entraî­ne­ront pro­ba­ble­ment de nou­veaux types de dom­mages liés aux vac­cins. Puisqu’il n’y a jamais eu de vac­cin à ARNm approu­vé, nous ne savons vrai­ment pas à quoi res­sem­ble­ront de tels dom­mages. Parce que les vac­cins ont été déve­lop­pés si rapi­de­ment et que les essais cli­niques sont si courts, les dom­mages à long terme sont tota­le­ment incon­nus. »

Ce qui est par­ti­cu­liè­re­ment effrayant, c’est que la grande majo­ri­té ne sait même pas ce que fait le vac­cin à ARNm dans leur corps. Ils se laissent sim­ple­ment vac­ci­ner à l’a­veugle, et ce mal­gré le fait que de plus en plus d’ex­perts médi­caux indé­pen­dants voire ortho­doxes les mettent en garde (voir les méde­cins du monde entier mettent en garde contre la « vac­ci­na­tion » ARNm)(10). Dans ce contexte, il ne faut pas oublier que la socié­té amé­ri­caine modeRNA Therapeutics fut fon­dée en 2010 non pas en tant que fabri­cant de vac­cins, mais en tant que socié­té de génie géné­tique. L’exemple des nom­breux scan­dales de Monsanto montre clai­re­ment que le génie géné­tique ne sert pas à pro­té­ger les espèces, mais plu­tôt à gagner en puis­sance. Le pro­gramme caché est de modi­fier géné­ti­que­ment les espèces afin de les bre­ve­ter ou de les pos­sé­der. L’ancien secré­taire d’État amé­ri­cain Henry Kissinger a dit un jour : « Celui qui contrôle la semence contrôle le monde. » (voir la revue de presse)(11).

Et après ? Vont-ils breveter notre corps après nous avoir génétiquement modifiés avec le vaccin à ARNm ?

Le Dr Carrie Madej(12), une spé­cia­liste en méde­cine interne avec plus de 19 ans d’ex­pé­rience, déclare que le vac­cin Covid-19 pour­rait en fait être un che­val de Troie pour bre­ve­ter les humains parce qu’il altère notre ADN. Selon un article publié dans la revue scien­ti­fique bri­tan­nique phys.org en jan­vier 2020(13), il est confir­mé que l’ARN modi­fié a un impact direct sur notre ADN. Le pas­sage sui­vant est par­ti­cu­liè­re­ment alar­mant : « Plusieurs groupes de recherche tra­vaillent main­te­nant ensemble pour étu­dier l’ef­fet que cela peut avoir sur la molé­cule d’ADN. Nous savons déjà que les régions de la boucle R sont asso­ciées à des séquences d’ADN conte­nant des gènes actifs, et que cela peut entraî­ner des cas­sures chro­mo­so­miques et la perte d’in­for­ma­tions géné­tiques. » Le fait que les prin­ci­paux fabri­cants de vac­cins tels que Pfizer aver­tissent leurs sujets de ne pas se repro­duire après la vac­ci­na­tion est éga­le­ment alar­mant (voir Pfizer, PDF p. 132 )(14). Ce fai­sant, la socié­té phar­ma­ceu­tique confirme expli­ci­te­ment que le vac­cin ARNm peut avoir des effets néga­tifs sur la repro­duc­tion humaine mais conti­nue de vendre ses « vaccins » !

Conclusion : Quiconque dis­pose de quelques notions d’Histoire sait que l’ex­pé­ri­men­ta­tion géné­tique et l’ex­pé­ri­men­ta­tion humaine ne sont pas nou­velles. Bien que l’eu­gé­nisme moderne ait ses ori­gines au XIXe siècle, les idées, les mesures et les jus­ti­fi­ca­tions des inter­ven­tions et influences éta­tiques et sociales sur la repro­duc­tion sont connues depuis l’Antiquité. On les trouve déjà dans la « La République » de Platon, qui, cepen­dant, se limite à la sélec­tion et à l’é­du­ca­tion de l’État. À la Renaissance, des lignes de pen­sée ana­logues se retrouvent dans les écrits uto­piques socio­lo­giques tels que « L’Utopie » de Thomas Morus, « La Nouvelle Atlantide » de Francis Bacon ou encore « La Cité du Soleil » de Tommaso Campanella. Mais parce que le bon sens résiste ins­tinc­ti­ve­ment à de telles inter­ven­tions, l’es­ta­blish­ment s’est tou­jours effor­cé de dégui­ser ses véri­tables inten­tions avec des stra­ta­gèmes trom­peurs. Les nazis, par exemple, ont dégui­sé l’eu­gé­nisme en « science de la san­té héré­di­taire » ou en « soins héré­di­taires » pour le rendre accep­table pour les masses. Et aujourd’­hui, le même pro­gramme de mala­die nous est ven­du avec un nou­veau « vac­cin » pour nous sau­ver d’une sup­po­sée « pandémie ».

