La vaccination est la pierre angulaire du projet mondialiste

Il faut recentrer l’importance capitale de la vaccination dans le projet mondialiste.

La vac­ci­na­tion est véri­ta­ble­ment la pierre angu­laire de leur pro­jet, car elle est la condi­tion sine qua non de l’identité numé­rique indi­vi­duelle, elle-même clé de la grande réini­tia­li­sa­tion avec une mon­naie exclu­si­ve­ment numé­rique et de la qua­trième révo­lu­tion indus­trielle et du trans­hu­ma­nisme, où nous sommes des­ti­nés à deve­nir des objects bio­lo­giques OGM connectés.

En dehors de ces consi­dé­ra­tions essen­tielles, tout le reste est enfu­mage, et si celui-ci échoue à convaincre les masses d’accepter la marque de la bête, cela amè­ne­ra inexo­ra­ble­ment les mon­dia­listes à leur der­nier recours : la vac­ci­na­tion obli­ga­toire pour tous.

Les mondialistes ont mis toutes leurs cartes sur la table.

Attendez-vous à ce qu’ils soient prêts à tout pour mener leur pro­jet à terme, car échouer dans la der­nière ligne droite serait, pour eux, anéan­tir des siècles et des géné­ra­tions d’efforts.

Cette situa­tion nous offre, cepen­dant, l’avantage de nous per­mettre de trier le bon grain de l’ivraie. Comme les mon­dia­listes avancent tou­jours leur pions sur un mode dia­lec­tique, duquel nous sommes tou­jours les dupes, nous pou­vons main­te­nant uti­li­ser la vac­ci­na­tion comme pierre de touche pour défi­nir nos amis et nos enne­mis : qui­conque a une posi­tion neutre ou favo­rable à la vac­ci­na­tion est ipso fac­to notre enne­mi.

En appli­quant cette règle simple, on voit aus­si­tôt, par exemple, où Trump et le pro­fes­seur Raoult se situent, ce qui, pour­tant, n’apparaît pas encore comme évident à tout le monde.

Mazetto