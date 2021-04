Ma semaine d’observation de l’info (25 avril 2021)

Merci !

Lundi 19 avril 2021

Quand Macron dit ce qu’il pense, il le dit dans les médias étran­gers, pen­sant que les Français sont exclu­si­ve­ment dépen­dants de l’in­for­ma­tion offi­cielle dans leur pays.

C’est donc sur la chaîne amé­ri­caine CBS qu’il est allé décla­rer hier d’une manière franche et convain­cue, qu’il fal­lait « d’une cer­taine manière décons­truire notre propre his­toire ». Rien de moins. Après la « culture fran­çaise qui n’existe pas », voi­ci que c’est l’Histoire du pays qui est aujourd’­hui dans le col­li­ma­teur de cet éco­no­miste mon­dia­liste peu culti­vé. Il ne fait que suivre les recom­man­da­tions de ses amis mon­dia­listes, ins­ti­ga­teurs du mili­tan­tisme « woke » (pro­tec­tion des mino­ri­tés, indi­gé­nistes, racia­listes, gen­ristes, LGBT, etc.) qui n’en finit pas de faire des dégâts. Il fau­drait quand même bien qu’une ins­ti­tu­tion offi­cielle s’en émeuve une fois pour toute pour reca­drer un peu notre Président démiurge et avant qu’il ne soit trop tard pour reve­nir en arrière.

L’Histoire de chaque pays est for­gée de bonnes et de mau­vaises périodes, que les pays doivent assu­mer. Si cha­cun décide de gom­mer les épi­sodes his­to­riques qui ne lui plaisent pas, que va t‑il res­ter ? L’Histoire fait par­tie d’un pays, elle en est l’es­sence puisque c’est elle qui en explique la lente construc­tion.

Certes, aujourd’­hui, la France a chan­gé, ce n’est plus celle de Péguy ou de Barrès, et le roman natio­nal n’est plus, depuis long­temps, ensei­gné aux petites têtes de moins en moins blondes de nos écoles. Macron a rai­son de dire que « la ques­tion de la race » était au « cœur même de notre socié­té », cette ques­tion de la race que son pré­dé­ces­seur, dans sa logique de stu­pi­di­té avait décla­rée inexis­tante puisque les races n’exis­taient pas. Et pour­tant, elles se rap­pellent à nous aujourd’­hui, en fai­sant pres­sion sur les poli­tiques pour exi­ger que l’on réécrive l’Histoire en leur faveur.



Macron leur donne rai­son en pas­sant par les médias étran­gers. Encore une chose qu’il fau­dra lui rap­pe­ler en 2022.

Mardi 20 avril 2021

Dimanche soir est tom­bé le ver­dict dans le pro­cès en appel des racailles qui avaient ten­té de brû­ler vif des poli­ciers dans leurs voi­tures à Viry-Châtillon à la fin 2016.

Ce ver­dict a de quoi sur­prendre : six à 18 ans de réclu­sion pour cinq d’entre eux, mais huit acquit­te­ments pour les autres, bien moins que ce qui avait été don­né en pre­mière ins­tance, et pour­tant d’a­près la loi, ils ris­quaient la réclu­sion à per­pé­tui­té.

La main­mise de l’i­déo­lo­gie isla­mo-gau­chiste sur la magis­tra­ture en géné­ral, qui s’af­firme aujourd’­hui jusque chez les juges (elle avait com­men­cé chez les avo­cats), fait que la Justice en France n’en porte plus que le nom. Tout le monde se rap­pelle du « mur des cons », sur lequel étaient affi­chées les têtes de turc de ces petits magis­trats, tous de gauche évi­dem­ment : c’é­tait la démons­tra­tion par­faite que la Justice n’est plus, et depuis long­temps, impar­tiale. Le minis­tère aurait dû y mettre le holà, mais les gou­ver­ne­ments qui se suivent et se res­semblent depuis 40 ans, laisse cou­ler, ceci expli­quant cela.

Le ver­dict de dimanche n’est ni plus ni moins qu’un encou­ra­ge­ment à brû­ler, à tuer du flic. Eux l’ont bien com­pris qui sont des­cen­dus dans la rue et devant les pré­fec­tures de plu­sieurs villes de France pour crier leur mécon­ten­te­ment. Ils réclament des peines plan­chers pour les attaques contre les poli­ciers, demandent à la jus­tice d’être moins laxiste. Le pro­blème n’est pas vrai­ment là. Il faut débar­ras­ser la jus­tice de cette idéo­lo­gie qui l’empoisonne depuis trop long­temps et que les Français déplorent de plus en plus nom­breux.

La police sera reçue par Gérard Darmanin… trois décla­ra­tions et puis s’en vont, et tout recom­men­ce­ra comme avant. Pour que la police se fasse entendre, il fau­drait qu’elle soit elle même plus proche de la popu­la­tion que du Pouvoir. Les « Gilets Jaunes » se sont bien plus fait tabas­ser que les jeunes des ban­lieues qui attaquent les voi­tures de police chaque soir ou presque, dans l’im­pu­ni­té la plus totale. Un chan­ge­ment de com­por­te­ment de la police pour­rait faire naître un mou­ve­ment de sou­tien de la part du peuple fran­çais, comme au Canada :

Mercredi 21 avril 2021

Macron en visite à Montpellier, s’est vu apos­tro­pher par une femme voi­lée, qui est venue se plaindre de la non mixi­té de son quar­tier et de l’é­cole de son fils. Celui-ci lui aurait deman­dé si le pré­nom « Pierre » exis­tait bien…

On pour­rait en rire, mais la réa­li­té nous rat­tra­pe­rait vite. Où est pas­sé le petit Pierre ?

Il a tout sim­ple­ment démé­na­gé depuis long­temps, depuis que les congé­nères et les co-reli­gion­naires de la madame voi­lée se sont petit à petit ins­tal­lés dans le quar­tier. Les cités construites en France à par­tir des années 60, ont en effet vu le « Grand rem­pla­ce­ment » dénon­cé par Renaud Camus faire son œuvre. Le petit Pierre a été dou­ce­ment mais sûre­ment rem­pla­cé par des petits Ahmed, des petits Mamadou. Les ban­lieues ont été aban­don­nées à l’im­mi­gra­tion de masse, vou­lue et orches­trée par tous les Pouvoirs depuis un demi-siècle. Les familles euro­péennes ont fini par être mino­ri­taires, mépri­sées, agres­sées et fina­le­ment chas­sées et se sont réfu­giées un peu plus loin, dans ce que Christophe Guilluy appelle « la France périphérique ».

On a eu beau injec­ter des mil­liards dans ces « quar­tiers », par­fois « sen­sibles », rien n’y fait. Et aujourd’­hui ce sont leurs habi­tants eux-mêmes qui viennent se plaindre d’une non mixi­té qu’ils ont créée de toutes pièces.

313 Pierre (et 56 pré­noms com­po­sés) sont bien pré­sents d’a­près un docu­ment édi­té par la mai­rie de Montpellier. Mais l’étude de ce docu­ment fait éga­le­ment appa­raitre que 8 petits « Jihad », 41 petits « Oussama » et 1101 petits « Mohammed » et déri­vés sont nés dans cette ville depuis l’an 2000.

C’est ain­si qu’il n’y a plus de Pierre dans les cités…

Jeudi 22 avril 2021

George Floyd, future figure de mes­sie pla­né­taire ?

Un cer­tain nombre de groupes chré­tiens qui ont orga­ni­sé des ser­vices de veille sur le site où George Floyd est mort à Minneapolis, disent qu’ils voient de nom­breuses per­sonnes s’y tour­ner vers Dieu lors de bap­têmes, et que des miracles s’y pro­duisent.

S’appuyant sur la « Parabole du mau­vais juge » racon­tée par Jésus dans Luc 18, ils estiment que seule l’Église peut rendre jus­tice à la crise au-delà de ce que le monde peut offrir. Dans la para­bole, une pauvre veuve qui demande jus­tice est d’a­bord reje­tée par un juge, mais comme elle per­siste dans sa demande, il fini­ra par y répondre…

Autrement dit : faites pres­sion sur la jus­tice, et vous obtien­drez gain de cause.