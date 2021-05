Mobilisation générale 2S

Voici sans esprit de polé­mique l’opinion émise à titre per­son­nel par un groupe de citoyens qui ont en com­mun d’avoir ser­vi à une période active de leur vie comme offi­ciers dans l’une des trois Armées. C’est à ce titre qu’ils par­tagent une inquié­tude concer­nant le pré­sent et l’avenir de la France qu’à terme plus ou moins rap­pro­ché ils lègue­ront à leur descendance.

Ce fai­sant aucun ne reven­dique pour autant la repré­sen­ta­tion de l’opinion des mili­taires d’active ni ne sug­gère un quel­conque enga­ge­ment de la part de ces der­niers, eux qui sont dédiés à ser­vir acti­ve­ment et sou­vent au péril de leur vie leur nation consi­dé­rée comme un tout.

“L’heure est grave, la France est en péril, plu­sieurs dan­gers mor­tels la menacent.”

(…)

“Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impé­ra­ti­ve­ment trou­ver le cou­rage néces­saire à l’éradication de ces dan­gers. Pour cela, il suf­fit sou­vent d’appliquer sans fai­blesse des lois qui existent déjà. N’oubliez pas que, comme nous, une grande majo­ri­té de nos conci­toyens est excé­dée par vos lou­voie­ments et vos silences cou­pables.”

Ces mili­taires font un constat que l’on ne peut que par­ta­ger dans sa géné­ra­li­té mais appa­rait plus dis­cu­table quand on en vient au choix plus pré­cis des dits dangers.Quant à la solu­tion pour éra­di­quer le grand péril, il appa­rait n’être qu’un vœu pieux.

En effet quand on veut soi­gner un mal il convient de dis­tin­guer les symp­tômes et la racine du mal pro­pre­ment dite et donc de dis­tin­guer le trai­te­ment de confort comme disent les méde­cins du trai­te­ment cura­tif. Ils sont com­plé­men­taires. Le pre­mier sans le second est inopé­rant et, le plus sou­vent, le second n’est pas humai­ne­ment sup­por­table sans l’apport du premier.

C’est dans cette approche que réside notre désac­cord car si nous par­ta­geons la défi­ni­tion de ces dan­gers ils nous appa­raissent comme les simples symp­tômes d’un mal plus pro­fond à la racine duquel il convient de s’attaquer si l’on veut que la France sur­vive. N’est-il pas illu­soire de deman­der à ceux qui ins­til­lent le poi­son de façon pro­ba­ble­ment consciente et sans doute en toute sin­cé­ri­té de bien vou­loir chan­ger de seringue pour nous ins­til­ler le contre-poison ?

Dans sa grande majo­ri­té la classe poli­tique de notre pays ser­vie par un sys­tème par­le­men­taire plus que sécu­laire a été depuis des décen­nies dévoyée par la haute finance qui détient les cor­dons de la bourse et la maî­trise des grands médias et qui décide donc de qui sera ou non élu, ser­vie en cela par toutes sortes de relais que sont par­mi d’autres Bilderberg, Davos, le CRIF et les fratries.

Cette classe poli­tique que Jean Pierre Chevènement alors lucide avait qua­li­fiée de pareille-au-même, ser­vie par une admi­nis­tra­tion solide et défé­rente, n’est là que pour faire exé­cu­ter les dic­tats de ceux qui détiennent le pou­voir c’est à dire la haute finance, dic­tats relayés par l’organisation de la com­mu­nau­té euro­péenne com­po­sée de plus de 25000 fonc­tion­naires qui n’ont été élus par per­sonne mais sont inves­tis de l’autorité que leur confèrent les traités.

Alors qu’il s’agisse d’immigration, de déli­te­ment de la nation et de la mul­ti­pli­ca­tion des zones de non-droit, de vio­lence et de mon­tée de la haine entre com­mu­nau­tés, la classe poli­tique aux manettes ne fait que suivre la feuille de route qui lui est dic­tée devant abou­tir à la des­truc­tion de la nation très ancienne que nous sommes, obs­tacle sym­bo­lique au mon­dia­lisme mon­tant qu’il convient de faire disparaître.

Ce qui met mor­tel­le­ment en péril la France, c’est tout sim­ple­ment le libé­ra­lisme effré­né qui est ins­crit dans le marbre des trai­tés dits euro­péens se tra­dui­sant par la dés­in­dus­tria­li­sa­tion du pays tout autant que par l’abaissement de notre langue, l’emploi du glo­bish par les médias, la publi­ci­té enva­his­sante et …le chef de l’Etat lui-même, c’est aus­si la des­truc­tion de l’outil de l’énergie nucléaire et la poli­tique d’auto-flagellation au plus haut niveau et en toute occa­sion, c’est encore le déli­te­ment de l’éducation natio­nale et de la poli­tique de san­té publique, c’est enfin la mise en rési­dence sur­veillée de 66 mil­lions de Français avec port obli­ga­toire de la muselière.

C’est tout cela que sou­ligne notre ser­vile ali­gne­ment sur la doc­trine poli­tique et mili­taire anglo-saxonne que concré­tisent notre appar­te­nance à l’OTAN et notre sou­ve­rai­ne­té perdue.

Chers cama­rades mili­taires voi­là ce que nous pen­sons être de notre devoir de vous répondre.

Votre appel parle à juste titre de gilets jaunes. Et si c’était la voie qui per­mette enfin d’attaquer le mal à la racine tout en appli­quant les mesures que vous pré­co­ni­sez pour le trai­te­ment de confort dont notre nation res­sent un très urgent besoin ?

Rappelons cette brève cita­tion du alors Président Charles De Gaulle : « Les Français ont besoin d’un pro­jet ». En aucun cas d’une guerre civile.