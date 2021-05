Un putsch sans soldats

L’élection présidentielle, qui a amené M. Macron à la présidence, est le fruit vénéneux d’un déni de démocratie.

Il s’agit d’une spo­lia­tion, résul­tat d’un rejet mas­qué de l’idéal démo­cra­tique. La mani­pu­la­tion vient de loin. Elle est pro­ba­ble­ment la forme la plus éla­bo­rée du coup d’État car elle ne refuse pas le prin­cipe des élec­tions sur lequel repose l’expression de la volon­té popu­laire, mais, sciem­ment – j’allais écrire scien­ti­fi­que­ment – elle per­ver­tit, oriente, sculpte l’opinion publique. Elle repose sur l’énorme puis­sance d’un sys­tème qui a l’ambition de s’imposer au monde, à com­men­cer par ce que nous appe­lons, aujourd’hui, impro­pre­ment, l’Occident. Ses moyens sont, à l’évidence, considérables.

Nous sommes confron­tés à un monstre que cer­tains ont bap­ti­sé l’internationalisme finan­cier, ou l’ultralibéralisme, mais qui, en tout état de cause, est inti­me­ment lié à la puis­sance état­su­nienne. Il s’agit de l’avatar le plus ingé­nieux de l’impérialisme état­su­nien relayé par son allié fidèle l’Union Européenne.

La vraie démo­cra­tie est trop dan­ge­reuse pour la finance inter­na­tio­nale, car elle peut ame­ner au Pouvoir des per­sonnes véri­ta­ble­ment choi­sies par le Peuple avec des idées aus­si sau­gre­nues que la défense des inté­rêts natio­naux, la patrie, la pro­tec­tion sociale, la morale, l’éducation et la culture, le ser­vice public ou encore l’État de droit. Ce risque ne peut être accep­té quand il s’agit de glo­ba­li­ser ou plus exac­te­ment d’américaniser et de subor­don­ner les Peuples au puis­sant réseau poli­ti­co-ban­caire pilo­té par Washington. Il est donc néces­saire de tendre vers une pen­sée unique.

Difficile cepen­dant de s’affranchir des élec­tions… Dès lors il faut les tru­quer à l’aide de la dés­in­for­ma­tion abou­tis­sant à la mani­pu­la­tion de l’opinion publique ; c’est tel­le­ment plus simple et moins ris­qué puisque le Système est pro­prié­taire des médias et des ins­ti­tuts de son­dage et peut s’appuyer sur quelques diri­geants, intel­lec­tuels ou bobos, bien pla­cés et convain­cus. Il ne faut pas s’étonner, ain­si, de l’assassinat poli­tique de François Fillon, dont le pro­gramme trop judi­cieux et natio­nal pou­vait éloi­gner la France de cette subor­di­na­tion. L’astuce fut de l’accuser de ce que l’immense majo­ri­té des par­le­men­taires fait, en toute léga­li­té, mais qui, pour lui, fut pré­sen­té, dans un achar­ne­ment média­tique sans limite, comme de la cor­rup­tion. Aucun jour­na­liste ne s’éleva pour regar­der les faits avec objec­ti­vi­té. Et pour cause, tous dépendent du Système…

Aude Lancelin, ancienne rédac­trice en chef adjointe de l’Obs le dit clai­re­ment : « L’ensemble des médias est sous la coupe du CAC 40 ».

En asso­cia­tion avec eux quelques juges hai­neux trop liés à un Pouvoir dési­reux de se sur­vivre à lui même et inti­me­ment impli­qué dans le réseau.

La suite se pré­sen­tait d’évidence. Face à un écla­te­ment consom­mé des par­tis tra­di­tion­nels, résul­tat de pri­maires ins­pi­rées de la vision état­su­nienne de la sélec­tion des can­di­dats et inadap­tées à la culture poli­tique fran­çaise, un incon­nu, issu direc­te­ment du milieu ban­caire, et pré­sen­tant l’image de la nou­veau­té, pu être pro­pul­sé dans le pseu­do débat. Le Système, alors, n’a même pas cher­ché à se dis­si­mu­ler sous les atours d’une appa­rente objec­ti­vi­té. Les médias aux ordres n’eurent qu’à relayer l’habituelle hys­té­rie anti Front National en uti­li­sant tous les vieux pro­cé­dés pas­sant de l’association d’images aux cita­tions hors contexte et à l’insinuation. Il fal­lait faire « bar­rage » sans que qui­conque sache vrai­ment pour­quoi, ou, plus jus­te­ment, de crainte que le constat devienne trop clair que ce par­ti avait récu­pé­ré les idées gaul­listes, impru­dem­ment aban­don­nées par la droite classique.

Le matra­quage, cette fois, fit l’éloge du néo­phyte et, toute honte bue, ceux qui auraient dû res­ter neutres ou au moins dis­crets, affir­mèrent péremp­toi­re­ment qu’il fal­lait voter pour lui.

Preuve suprême de cet inter­na­tio­na­lisme bien loin d’être pro­lé­ta­rien, l’étatsunien Obama appor­ta bruyam­ment son sou­tien, Merkel de même et l’inénarrable Junker don­na sa contri­bu­tion. Des étran­gers inter­ve­naient dans une élec­tion fran­çaise ! Personne n’y vit un scandale…

Dans un panorama politique trafiqué et disloqué, le banquier fut élu

Il le fut avec les voix d’électeurs qui, par oppo­si­tion, vis­cé­rale et entre­te­nue, à l’autre can­di­dat, celui de la néga­tion abso­lue de ce Système, se sont pié­gés. Comment faire désor­mais pour se sépa­rer de celui qu’ils ont, de fait, contri­bué for­te­ment à por­ter à la magis­tra­ture suprême ?

Ajoutons que l’opération était tel­le­ment bien mon­tée que le nou­veau pré­sident a été élu alors que l’immense majo­ri­té du corps élec­to­ral lui était, sinon hos­tile, du moins oppo­sée. Qui le dit ? Regardons les chiffres sous un angle par­ti­cu­lier. La par­ti­ci­pa­tion a été de 74,56% soit 25% d’abstentions. Il y a eu 66% de suf­frages expri­més, c’est à dire 34% de nuls ou blancs. Si, à ce chiffre, nous ajou­tons les 34% qui ont voté Le Pen, nous consta­tons que 68% des per­sonnes qui se sont dépla­cées jusqu’aux urnes n’ont pas voté pour Macron. Dans cette élec­tion nom­breux sont ceux qui se sont abs­te­nu par hos­ti­li­té aux fina­listes. En mino­rant leur nombre par­mi les non-votants, nous pou­vons les esti­mer à 6 ou 7%. Ce qui fait un total inter­mé­diaire voi­sin de 75% qui ont refu­sé Macron. Si nous ajou­tons à ce der­nier chiffre ceux qui ont voté Macron par oppo­si­tion à le Pen, mais pas par adhé­sion à ses idées, nous abou­tis­sons, pro­ba­ble­ment, à 85% du corps élec­to­ral qui ne sou­tient pas le nou­vel « élu »…

Le nou­veau pré­sident est peut être légal aux termes de la Constitution, mais illé­gi­time au regard de la morale poli­tique. Au bilan, Macron est un usur­pa­teur. En réa­li­té, la démo­cra­tie fran­çaise d’aujourd’hui n’est qu’une dic­ta­ture qui se déguise. Elle est deve­nue le pire des régimes comme tous les autres. J’ose espé­rer que per­sonne par­mi ces pro­fi­teurs, qui vont suivre Macron, ne pro­fé­re­ra la moindre cri­tique sur la façon dont nos amis afri­cains voient la démocratie…

Je ne suis donc pas en oppo­si­tion mais en résis­tance, tout en sachant que le com­bat sera long et dif­fi­cile. Je débute ma marche…

Général Henri Roure

Secrétaire natio­nal pour les ques­tions de défense au CNIP (Centre National des Indépendant et Paysans)