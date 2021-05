Hit-parade de la semaine en Macronie

Macron petit joueur n’a pas pogo­té (*) devant les métal­leux, mais ses deux invi­tés oui. Ultra Vomit est leur groupe de « métal » pré­fé­ré.

On note­ra que cette vidéo a été enre­gis­trée le jour de l’hommage à la mémoire de Stéphanie Monfermé, l’agente assas­si­née devant le com­mis­sa­riat Rambouillet. Ceci étant, après la fête de la musique avec Kiddy Smile se pré­sen­tant fiè­re­ment « fils d’im­mi­grés noir et pédé », plus grand chose ne pour­ra nous sur­prendre sur les goûts cultu­rels de ce Président.

Longue car­rière à Barbara Pravi. Pour le reste, le temps fera son œuvre. Yo !

Michel Lebon

(*) Le pogo, sorte de danse pra­ti­quée lors des concerts de musique hur­lante, consis­tant à sau­ter et à se bous­cu­ler dans le public à coups d’épaules.