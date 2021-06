Juan Branco s’est brûlé les ailes

Nice Provence Info révé­la le pre­mier en avril 2019 la par­ti­tion trouble que jouait alors le sémillant avo­cat des Gilets Jaunes, Juan Branco (lire Juan Branco nous cache quel­que­chose du 24 avril 2019) :

Pur pro­duit du Système, l’homme lige d’Attali se posi­tionne en héraut d’une oppo­si­tion radi­cale et révo­lu­tion­naire, fron­ta­le­ment anti-Macron et béné­fi­cie alors d’un appui média­tique outran­cier. Nous avions alors démon­tré la super­che­rie et le sémillant écri­vain-avo­cat acti­viste ébou­rif­fé dis­pa­rut des radars média­tiques pen­dant le confinement.

Et puis le revoi­là qui res­sort de la boite en avril 2021 et il retrouve le che­min des pla­teaux de télé­vi­sion qu’il n’a pas per­du pour pré­sen­ter son der­nier opus :

Abattre l’en­ne­mi.

Son argu­men­taire n’a pas chan­gé : moi qui suis issu du sérail, je suis le mieux pla­cé pour l’a­battre. Pourquoi pas ? après tout. Bien des révo­lu­tion­naires sont issus des milieux qu’ils abattent, avant de se faire abattre à leur tour. Malgré sa tignasse soi­gneu­se­ment héris­sée, son dis­cours ne passe pas bien, bien moins que lors de ses pre­mières apparitions.

Et puis aujourd’­hui il nous informe par un laco­nique tweet qu’il est arrê­té [NDLR : pour viol] :