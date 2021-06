Covid-19 : le voile commence à se déchirer

Afin que le feuille­ton Covid-19 ne s’étiole pas et puisse nous offrir une troi­sième sai­son plus dra­ma­tur­gique que les deux pré­cé­dentes, l’exécutif a man­da­té le pro­fes­seur Jean-François Delfraissy, pré­sident du conseil scien­ti­fique, pour tenir les assiettes au chaud. Celui-ci s’est donc invi­té dans la mati­nale de RTL, mar­di der­nier 8 juin. Pour quelle annonce majeure ? Et bien, l’arrivée du variant indien, par­di, qui sur­classe désor­mais le variant anglais ! C’est pré­vu pour la ren­trée, nous dit-il, « à l’horizon de sep­tembre-octobre ». Le décor est plan­té, les acteurs sont prêts, on attend les trois coups du brigadier…

À moins, à moins, sou­ligne notre émis­saire du gou­ver­ne­ment, « que le niveau de vac­ci­na­tion des Français soit très éle­vé ». Nous y voi­là ! Et de pré­dire que la vague à venir sera dif­fé­rente « car on aura la vac­ci­na­tion ». Ben voyons ! Le méchant variant indien est bien plus viru­lent que ses com­parses mais « il va trou­ver en face de lui une popu­la­tion avec des vac­cins qui vont la pro­té­ger en par­tie ». Nous voi­là donc ras­su­rés… À condi­tion de croire à l’efficacité des vac­cins contre les dif­fé­rents variants, qui vont se mul­ti­plier, et à l’absence d’effets secon­daires – tous ces vac­cins étant expé­ri­men­taux jusqu’en 2023, faut-il le rap­pe­ler -. D’où la res­tric­tion du pro­fes­seur Delfraissy, sans doute.

Tout ça pour­quoi ? Pour appuyer l’annonce faite par le pré­sident de la République concer­nant le port du masque « qu’il sera très dif­fi­cile de gar­der après le 30 juin ». Tout le monde avait fort bien com­pris que nous serions déli­vrés de la muse­lière durant l’été, était-il néces­saire de nous mettre les points sur le « i » ? Affirmatif : il fal­lait don­ner des gages de plus pour que les les Français vaquent sans sou­ci et, sur­tout, pour que le tou­risme puisse tour­ner à plein régime. Alors, allez‑y allè­gre­ment, bonnes gens, faites cir­cu­ler les virus afin que l’on puisse vous ser­vir, à l’automne, un psy­cho­drame plus angois­sant que les précédents.

Dans le même temps, comme dirait l’autre, on découvre que la pré­ten­due pan­dé­mie a per­mis de mon­ter une spec­ta­cu­laire opé­ra­tion de dés­in­for­ma­tion et d’intoxication pour sou­mettre les gou­ver­ne­ments et anes­thé­sier les peuples. Quand tout à com­men­cé à Wuhan, il était très poli­ti­que­ment incor­rect d’insinuer que le virus avait pour ori­gine une erreur de mani­pu­la­tion en labo­ra­toire. Quant à se hasar­der à soup­çon­ner une opé­ra­tion pro­gram­mée, c’était direct le pilo­ri pour conspi­ra­ton­nisme. Aujourd’hui le voile com­mence à se déchirer.

Aux USA, le doc­teur Anthony Fauci, direc­teur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (une des 27 agences du minis­tère de la Santé), est l’homme qui est par­ve­nu à s’imposer outre-Atlantique comme le ges­tion­naire en chef de la pré­ten­due pandémie.