Régionales 2021 : la démocratie à la dérive

Quelle est la légitimité de nos futurs élus régionaux ?

Thierry Mariani arrive en tête avec 38% devant Renaud Muselier 34%, oui mais 38 ou 34% de quoi ?

Thierry Mariani obtient 420 603 voix et Renaud Muselier 368 931 sur plus de 3,6 mil­lions d’ins­crits, ce qui nous donne en réalité :

Thierry Mariani Renaud Muselier 11% 10%

Tout doit être ana­ly­sé avec ce regard : au mieux nos élus ne repré­sentent plus que 10% des élec­teurs.

Nous ne sommes plus qu’une démo­cra­tie à 10% ! Ou bien, dit autre­ment, nous sommes non-démo­cra­tiques à une écra­sante majo­ri­té de 90 ! Vous pen­sez que c’est une vue de l’es­prit et que la démo­cra­tie se main­tient vaille que vaille. Mais c’est pire encore car nous par­tons de scores à plus de 30%. Que dire de nos élus qui n’at­teignent pas ces scores ? C’est le cas notam­ment de ladite « majo­ri­té pré­si­den­tielle », là où elle a osé affron­ter le suf­frage universel.

C’est la catastrophe !

Le par­ti au Pouvoir ne par­vient pas même à atteindre les 10% pour se main­te­nir au deuxième tour dans plu­sieurs Régions.

Région

Candidats

Nombre de voix % ins­crits % votants Île de France Laurent Saint-Martin (vice-pré­sident de la com­mis­sion des Finances), Marlène Schiappa (ministre délé­guée auprès du ministre de l’Intérieur, en charge de la citoyen­ne­té), Amélie de Montchalin (ministre de la Transformation et de la Fonction publiques) et Nathalie Elimas (Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation natio­nale, char­gée de l’Éducation prioritaire) 256 142 3,54% 11,766% Pays de Loire François de Rugy (ancien pré­sident de l’Assemblée natio­nale), Marc Fesneau (ministre délé­gué auprès du Premier ministre, char­gé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne)(1) 101 922 3,67% 12,53% Nouvelle Aquitaine Geneviève Darrieussecq (ministre délé­guée auprès de la ministre des Armées, char­gée de la Mémoire et des Anciens combattants) 204 459 4,70% 12,46% Grand Est Brigitte Klinkert (ministre délé­guée auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, char­gée de l’Insertion) 116 121 3,03% 10,77% Hauts de France Laurent Pietraszewski (secré­taire d’État auprès de la ministre du Travail), Éric Dupond-Moretti (garde des Sceaux), Gérald Darmanin (ministre de l’Intérieur), Agnès Pannier-Runacher (ministre délé­guée auprès du ministre de l’Économie) 121 656 2,88% 9,14% Centre-Val de Loire Marc Fesneau ( ministre char­gé des Relations avec le Parlement) 97 381 3,51 11,97 Auvergne – Rhône Alpes Bruno Bonnell 169 056 3,13% 9,87% Bourgogne-Franche-Comté Denis Thuriot 76 457 3,89% 11,69% Bretagne Thierry Burlot 132 231 5,30% 14,84%

[Source : minis­tère de l’Intérieur]

Ainsi une ana­lyse simple et rigou­reuse nous conduit à dire que la « majo­ri­té » qui nous gou­verne ne s’ap­puie plus que sur moins de 5% des élec­teurs(2).

La pré­sence de ministres ou de secré­taires d’État sur les listes dites « majo­ri­té pré­si­den­tielle » n’a pas sau­vé la mise. Bien au contraire.

Pour la Région Provence Alpes Côte d’Azur, la liste Muselier avait fusion­né avec la « majo­ri­té pré­si­den­tielle », ce qui peut conduire à avan­cer que la liste Macron a fait 0% (zéro pour cent), puisque Muselier ne fait qu’un score normal.

Pour Macron, cette élec­tion, c’est la Bérézina ! (notre illus­tra­tion à la une)

Malgré un appui popu­laire pres­qu’i­nexis­tant, le Pouvoir en place conti­nue de prendre des déci­sions majeures : pas­se­port numé­rique, vac­ci­na­tion bien­tôt obli­ga­toire, GPA, PMA, natu­ra­li­sa­tion en masse d’é­mi­grés clan­des­tins (et pour­quoi pas le droit de vote), théo­rie du genre dans les écoles, etc.

De nom­breuses per­sonnes consi­dèrent que Macron est arri­vé au pou­voir de manière abu­sive (lire Un putsch sans sol­dats du 9 mai 2021). Macron a usur­pé le Pouvoir. L’élection d’hier en consti­tue la démons­tra­tion nette et indiscutable.

Le Pouvoir légal n’est plus légitime.

Voilà pour­quoi ce Pouvoir doit être mis sous tutelle le plus tôt pos­sible afin de mettre fin à ses dérives tota­li­taires. Puis les Français doivent se prendre par la main pour redon­ner à leurs élus la légi­ti­mi­té qu’ils doivent avoir. Sans quoi il n’y aura tou­jours pas de démo­cra­tie. Il n’y a tout sim­ple­ment pas de vie sociale pos­sible sans la légi­ti­mi­té des élites.

Georges Gourdin

(1) « Participation citoyenne » ! Ce ministre a raté quel­que­chose.

(2) Il ne s’a­git pas d’une erreur. Vous avez bien lu « 5% » (cinq pourcent) et non pas « 50% » !