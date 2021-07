Pas de panique ! La victoire est proche !

J’entends de jeunes intel­los pari­siens (mais pas seule­ment, il y a aus­si des Bretons, ou des Basques, etc.) qui se croient de « droite » et qui sont per­sua­dés de don­ner le ton de ce qu’il convient de pen­ser à leurs petits copains tout aus­si incultes qu’eux, décou­vrir que la socié­té fran­çaise risque de se voir limi­ter dans ses liber­tés essen­tielles par une dic­ta­ture qui n’a pas ces­sé de pro­cla­mer ses pro­jets depuis des années sans que ces benêts aient eu le cou­rage, ou l’intelligence, de réagir avant les autres. Et ils y vont de leurs ana­lyses d’autant plus sub­tiles qu’elles pro­viennent de ceux qui les ont éla­bo­rées 18 mois avant eux, seuls contre tous, dans l’opprobre et le déni­gre­ment des Bien-Pensants.

Je lis sur Facebook les mes­sages de vieux bris­cards de « l’ex­trême-droite » habi­tuel­le­ment occu­pés à racon­ter leurs sou­ve­nirs d’an­ciens com­bat­tants qui n’ont jamais com­bat­tu, mes­sages inquiets de la tour­nure que prennent les évé­ne­ments qu’ils n’ont pas su pré­voir, sans que rien de nou­veau sus­cep­tible de les faire évo­luer ne soit inter­ve­nu dans leur façon de voir le monde.

Je déplore enfin la dérive confor­miste d’un par­ti en lequel les Français avaient mis tant d’es­poirs ne se pré­oc­cu­per que de pro­blèmes secon­daires (his­toire de res­sem­bler aux autres par­tis « res­pec­tables ») pen­dant qu’une dic­ta­ture comme la France et le monde n’ont en jamais connue se met en place.

Tous ces gens-là : jeunes cons vani­teux, boo­mers confits dans leurs cer­ti­tudes, mili­tants d’un jour deve­nus car­rié­ristes pour tou­jours, n’ont eu de cesse de trai­ter d’hur­lu­ber­lus, d’irresponsables, de rêveurs, de rigo­los, de com­plo­tistes, de tarés, d’ob­sé­dés de l’an­ti­co­vi­disme, etc. ceux qui pre­naient la peine et le risque de dénon­cer en temps vou­lu, c’est-à-dire depuis le début de l’an­née 2020, la gigan­tesque mani­pu­la­tion(1) qui avait pris le monde dans ses filets. On le sait : on a tou­jours tort d’avoir rai­son trop tôt.

Ce que les cou­ra­geux lan­ceurs d’alerte ont fait, et font encore, pour le Bien Commun, est admi­rable ; ils ne consti­tuent, hélas, sur le plan numé­rique, qu’une infime par­tie de la popu­la­tion, celle qui est res­tée lucide et sur laquelle la pro­pa­gande mise en place avec des moyens colos­saux, n’a pas pu agir.

Mais il y a un espoir : quand les résis­tants de la der­nière heure, ceux qui sortent des maquis confor­tables dans les­quels ils se vau­traient, atten­dant le moment de se poser en libé­ra­teurs, lorsque ces oppor­tu­nistes com­mencent à se mani­fes­ter, c’est que la roue est en train de tour­ner ; ces gens-là ne se sont jamais trom­pés quand il était ques­tion d’être du côté du vain­queur.

Pierre-Émile Blairon

(1) Lire par exemple dans nos colonnes : Objectif Covid : sou­mis­sion et robo­ti­sa­tion de la popu­la­tion pla­né­taire du 1er août 2020, ou encore : Mais quelle est cette secte qui dirige le monde ? du 6 février 2021.