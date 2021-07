La solution de la crise fabriquée de la Covid n’est en aucun cas médicale mais politique

Le but de cet article est de vous faire com­prendre, si besoin l’était encore, que dans toute cette affaire, tout est POLITIQUE et rien ou si peu, scien­ti­fique. La crise COVID19 est fabri­quée de toute pièce, de la fabri­ca­tion du virus SRAS-CoV‑2 dans un labo­ra­toire de l’université de Caroline du Nord entre 2006 et 2015 à l’injection OGM trans­gé­nique mor­ti­fère à géo­mé­trie variable qui nous est ino­cu­lée pour à terme alté­rer le génome humain, le paten­ter et éta­blir en bout de chaîne… un nou­veau mode d’esclavage pla­né­taire et en tous les cas, un moyen de contrôle des indi­vi­dus et leur mise sous car­can élec­tro­nique, en pas­sant par les mesures « sani­taires » répres­sives et les écou­villo­nages naso-pha­ryn­gés de tests PCR bidons.

Pour sor­tir de cette dic­ta­ture tech­no­tro­nique qui se met en place et se ver­rouille pas à pas à l’échelle de la pla­nète, nous devons com­prendre une fois pour toute qu’il n’y a pas de solu­tion au sein du sys­tème, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il ne sau­rait y en avoir. Les superbes 70% d’abstention à la der­nière mas­ca­rade élec­to­rale fran­chouillarde et les 80% dans la tranche d’âge 18–34 ans est un signe que la bas­cule se fera, ce n’est plus qu’une ques­tion de temps et le plus tôt sera le mieux pour tout le monde, sur­tout les géné­ra­tions futures, celles de nos enfants, petits-enfants et non-nés.

Le monde, les peuples sont sous une attaque géné­ra­li­sée, attaque poli­ti­co-éco­no­mique sur toile de fond d’épouvante de guerre bio­lo­gique et bien­tôt de résur­gence de l’autre escro­que­rie dans la durée : le réchauf­fe­ment cli­ma­tique anthro­pique que l’oligarchie fait reve­nir à la charge et connecte avec la “pan­dé­mie”. Deux fabri­ca­tions liées l’une à l’autre pour le bien du plus petit nombre. Le but final est la muta­tion du sys­tème capi­ta­liste au bout du rou­leau en une enti­té supra-capi­ta­liste que l’oligarchie appelle de longue date “le Nouvel Ordre Mondial”. La méta­mor­phose est en cours et sera com­plé­tée avec cette “Grande Réinitialisation” pon­due par le Think Tank oppres­seur qu’est le FEM de Davos et sa clique cri­mi­nelle affi­liée. Ceci est un pro­jet, en rien une cer­ti­tude. Un pro­jet réus­sit ou échoue, en l’occurrence, nous avons les moyens en nos mains de le faire échouer à tout jamais. Il n’en tient qu’à nous, c’est à nous, les Gaulois Réfractaires à l’esprit com­mu­nard, aidés et armés de l’expérience issue de la mémoire de nos ancêtres de com­bat et de résis­tance, de faire échouer cette igno­mi­nie dic­ta­to­riale et pas seule­ment cette escro­que­rie pseu­do-sani­taire, mais l’ensemble du pro­jet éta­ti­co-capi­ta­liste en cours de métamorphose.

Le seul moyen aujourd’hui de nous en sor­tir, est de le faire ensemble, de nous unir au delà des divi­sions fic­tives créer de toute pièce par un sys­tème oli­gar­chique qui ne peut sur­vivre que par le chaos et la divi­sion et est aujourd’hui inca­pable de repro­duire son propre mode de fonc­tion­ne­ment, il s’est empoi­son­né lui-même. Il ne peut échap­per à son des­tin de dis­pa­raître, car son effa­ce­ment est ins­crit dans son propre code d’existence.

Il n’y a aujourd’hui que 22 ou 23% de la popu­la­tion fran­çaise qui a été injec­tée deux fois de cette merde OGM, plus de 50% des pri­mo-injec­tés ne se fai­sant pas injec­tés une seconde fois. Ceci veut dire qu’environ 75% de la popu­la­tion fran­çaise (c’est-à-dire les 3⁄ 4 ) est soit déjà entrée en déso­béis­sance civile et en rébel­lion, soit est sym­pa­thi­sante de ces der­nières. Il faut donc taper sur la table, ren­ver­ser l’échiquier et reprendre notre des­ti­née en main. Cela ne pour­ra se faire que par et pour nous-mêmes ; per­sonne ne le fera pour nous.

« Une fois qu’une goutte d’eau suinte à tra­vers le bar­rage, une fois qu’une brique se détache d’un grand édi­fice, une fois qu’une maille devient lâche dans le filet le plus solide – le bar­rage éclate, l’édifice tombe, le filet se détisse. » Léon Tolstoï

Dernière chose. Le peuple de France a été choi­si par l’oligarchie pour être par­ti­cu­liè­re­ment mar­ty­ri­sé dans ce pro­ces­sus méta­mor­phique pour la rai­son simple et essen­tielle qu’il est le phare de la rébel­lion, le peuple par qui his­to­ri­que­ment la résis­tance et la révo­lu­tion se pro­duisent. Le rai­son­ne­ment de la clique Davos /​GAFAM /​Fortune 500 est simple : si on brise les reins, si on casse le Gaulois Réfractaire, le Sans-Culotte /​Communard et aujourd’hui, le Gilet Jaune et qu’on fait pas­ser nos mesures dic­ta­to­riales en France… Alors le reste sui­vra et ils ont pro­ba­ble­ment raison.

Les der­nière mesures annon­cées par le pan­tin Rothschild et de l’oligarchie, Micronus 1er, en ce 12 juillet sont dignes des pires dic­ta­tures et ce bal­tringue cor­rom­pu à la botte, se hisse par là au niveau des Pinochet, Videla et autres Jarulewski de bien sinistre mémoire, mais si logiques et néces­saires au Système et ces mesures demandent une résis­tance de tous les ins­tants et par tous les moyens à notre mise en esclavage.

Une fois de plus, le Gaulois Réfractaire dou­blé du Communard a reçu la mis­sion his­to­rique de mener la charge contre l’oligarchie et de mon­trer au monde le che­min de l’émancipation véri­table, de la liber­té et de la socié­té des socié­tés, celle de notre huma­ni­té réalisée.

Compañeros, com­pañe­ras, soyons dignes de cet insigne hon­neur qui, une fois de plus, nous échoit. Luttons et fou­tons par des­sus bord cette fange éli­tiste et cri­mi­nelle ain­si que ce sys­tème qui la crée en per­ma­nence et œuvrons ensemble pour l’avènement d’une socié­té d’amour, de com­pas­sion, de soli­da­ri­té, d’entraide et d’égalité. Toute volon­té de réfor­mer le sys­tème est et sera voué à l’échec. Il n’y a aucune réforme pos­sible car vio­lence, cor­rup­tion, men­songe, trom­pe­rie, veu­le­rie et incom­pé­tence crasse sont les gènes mêmes de ce sys­tème de la dégé­né­res­cence pro­gram­mée. Nous devons radi­ca­le­ment chan­ger d’attitude envers le pou­voir, cette capa­ci­té de déci­der par et pour nous-mêmes sans inter­mé­diaires et véri­ta­ble­ment, consen­suel­le­ment pour le bien com­mun, le reprendre pour le redi­luer dans le corps social où il a tou­jours été par­ti­cu­liè­re­ment soluble afin que la socié­té devienne enfin cette socié­té orga­nique de notre seule et véri­table humanité…

Dans l’esprit de Cheval Fou, c’est debout, la main dans la main que nous vain­crons cette der­nière avan­cée des­po­tique du sys­tème éta­ti­co-capi­ta­liste avant son éra­di­ca­tion défi­ni­tive du sol fran­çais et de par­tout ailleurs et son rem­pla­ce­ment par la socié­té des socié­tés. Ne cédons pas devant le chan­tage pseu­do-sani­taire et sur­tout ne tom­bons pas dans le piège ten­du d’une énième divi­sion fabri­quée, celle des “vac­ci­nés” contre les “non-vac­ci­nés”. Plus nous serons divi­sés, plus l’oligarchie se frotte les mains et main­tient le sta­tu quo en sa faveur. La clef de sor­tie tient dans la soli­da­ri­té et l’entraide, ces qua­li­tés orga­niques inhé­rentes à la nature humaine et que les sys­tèmes de gou­ver­nance étouffent depuis quelques 5000 ans pour le seul pro­fit du petit nombre du cercle du pou­voir, ce pou­voir kid­nap­pé et main­te­nu à des­sein hors du corps social. Retrouvons ensemble, par delà tous les cli­vages, toutes les impos­tures et toutes les divi­sions fabri­quées, la joie de vivre en socié­té orga­nique, celle de notre nature pro­fonde, celle qui de fait… nous va comme un gant.

Hoka Hey !

