Antibes : le Rond-Point des Gilets Jaunes se transforme en Rond-Point de la Résistance

Le lieu de regrou­pe­ment des Gilets Jaunes d’Antibes et de Cannes (lire Gilets Jaunes d’Antibes : c’est repar­ti du 21 jan­vier 2021) est deve­nu le Rond-Point de la Résistance puisque les Résistants anti-pas­se­port sani­taire (« nazi­taire » comme cela se dit de plus en plus) y ont retrou­vé — tout natu­rel­le­ment — les indé­fec­tibles Gilets Jaunes.