Pour le Dr Sucharit Bhakdi, la vaccination met votre vie en danger

Le Dr Sucharit Bhakdi, méde­cin spé­cia­liste en infec­tio­lo­gie et micro­bio­lo­giste, a tra­vaillé en tant qu’en­sei­gnant-cher­cheur pen­dant de nom­breuses années, notam­ment au « Société Max-Planck pour le déve­lop­pe­ment des sciences », avant de prendre sa retraite. Depuis le début de la crise sani­taire, il appelle à l’éthique de la part des méde­cins et dénonce les men­songes de l’EMA (Agence euro­péenne du médi­ca­ment) et de la FDA (Federal drug agency).

Le Dr Bakhdi a créé l’association « Doctor4CovidEthics », consti­tuée de plu­sieurs cen­taines de scien­ti­fiques et méde­cins, qui se battent contre les expé­ri­men­ta­tions sur les vac­cins faites par l’Agence euro­péenne du médi­ca­ment (EMA). Ils ont aler­té sur le risque de throm­bose et expliquent pour­quoi l’EMA ne peut pas conti­nuer à faire prendre de tels risques aux per­sonnes avec cette vac­ci­na­tion. Il explique que pour des motifs qui dépassent la science, ces risques sont inacceptables.