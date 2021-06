Le fichage annoncé : ce sera pour une autre fois

La séna­trice Marsha Blackburn, entou­rée des séna­teurs Mike Braun, Roger Marshall, Ron Johnson et Roger Wicker

Extrait de l’in­ter­ven­tion du séna­teur Roger Marshall :

Mais le résul­tat de ce quart de siècle, a été qu’il a per­mis à une poi­gnée, de grandes pla­te­formes tech­no­lo­giques d’Internet, de deve­nir extrê­me­ment grandes, extrê­me­ment riches et extrê­me­ment puis­santes, au point, qu’ils décident quelles sont les nou­velles, ils décident de quelles infor­ma­tions le public va obte­nir et quelles infor­ma­tions vont être blo­quées. […]

Google a mena­cé de cou­per plu­sieurs sites Web conser­va­teurs, y com­pris les fédé­ra­listes, com­ment ont-ils le pou­voir de le faire ? Comment peuvent-ils jus­ti­fier de faire cela ? Les entre­prises restreignent ou rési­lient les uti­li­sa­teurs, les comptes et les conte­nus conser­va­teurs sur les réseaux sociaux.

Facebook a annon­cé la sus­pen­sion, du compte d’un ancien pré­sident des États-Unis, c’est trop de pou­voir, ils peuvent déci­der qui peut et qui ne peut pas faire l’ac­tua­li­té et être cité.

Twitter a cen­su­ré toute infor­ma­tion sur le coro­na­vi­rus, qu’ils pen­saient, à leur avis pou­voir pro­vo­quer une panique généralisée.

GAFWAM ↔ Fauci ↔ Jean-François Delfraissy ↔ Conseil scientifique ↔ Gouvernement

L’enquête en cours aux États-Unis montre qu’Anthony Fauci, le grand gou­rou des mesures sani­taires aux États-Unis, celui qui a ins­pi­ré nos diri­geants via Jean-François Delfraissy, membre du conseil scien­ti­fique qui don­nait ses consignes au gou­ver­ne­ment fran­çais. Des échanges de mes­sages avec le Dr Fauci montrent que c’est à lui que l’on doit, par exemple, l’in­ter­dic­tion de l’hy­droxy­chlo­ro­quine, les mesures de confi­ne­ment et le port du masque par­tout et pour tous. Or le Dr Fauci était en étroite rela­tion et au plus haut niveau avec les diri­geants des GAFAM : Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, aux­quels il convient d’ajou­ter à pré­sent Wikipedia.

Le site Wikipedia prend toute sa place dans le formatage des esprits…

puisque ce site « de réfé­rence » par­ti­cipe à la cen­sure des déviants du Système. Exemple avec le Dr Alexandra Henrion-Caude :

Ainsi donc Alexandra Henrion-Caude, géné­ti­cienne et spé­cia­liste des microARN, lau­réate du très pres­ti­gieux titre de Eisenhower Fellow, n’est plus une cher­cheuse de renom­mée inter­na­tio­nale dès qu’elle a cri­ti­qué le nar­ra­tif impo­sé par les GAFWAM (nous y avons ajou­té le W pour Wikipedia). C’est inouï et cela nous rap­pelle, hélas, les heures les plus sombres de l’Histoire.

Pourtant cette période sombre semble s’é­clair­cir avec cette inter­ven­tion des séna­teurs amé­ri­cains et les pro­cès en vue à l’en­contre du Dr Anthony Fauci. L’enquête en cours ne s’ar­rê­te­ra plus. Bien sûr, nous y reviendrons.

Massimo Luce

« L’espoir chan­gea de camp, le com­bat chan­gea d’âme. » (Victor Hugo)

Bonus :

Pendant que le Sénat amé­ri­cain affronte la mani­pu­la­tion des GAFWAM, nos dépu­tés portent la muselière :