Mais comment faites vous pour NE PAS être complotistes ?

Selon le Politiquement Correct : « com­plo­tiste = imbé­cile » au mieux, mais plu­tôt « com­plo­tiste = facho » et donc « com­plo­tiste = anti­sé­mite » selon Rudy Reichstadt (lire Nice-Matin nous inter­dit de réflé­chir du 31 mars 2020).

Mais la presse inféodée ne nous empêchera pas de réfléchir

Alors réflé­chis­sons un peu ensemble ! Examinons les faits !



Thibault Lanxade, PDG de l’en­tre­prise Jouve, est l’invi­té de Good Morning Business sur BFM Business, le foyer de la Bien Pensance et du Politiquement Correct. BFM Business nous iforme :

L’entreprise Jouve four­nit ses recom­man­da­tions direc­te­ment à la Commission euro­péenne sur son futur pas­se­port vac­ci­nal.

Son PDG, Thibault Lanxade, fils de l’a­mi­ral Jacques Lanxade, chef d’État-Major des armées, a effec­tué ses études au col­lège Stanislas de Paris puis au lycée naval à Brest et ensuite à l’é­cole Charlemagne à Paris [source Wikipedia]. Malgré cette ascen­dance pres­ti­gieuse, le jeune Thibault rate les plus pres­ti­gieuses grandes écoles et atter­rit en 1994 à ESCP Europe. Mais il a appris à navi­guer et fait car­rière. On le retrouve en 2019 après d’in­nom­brables éche­lons d’op­por­tu­ni­té nom­mé par Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, ambas­sa­deur à l’intéressement et à la par­ti­ci­pa­tion auprès des ministres de l’Économie et du Travail (ouf !). Et le voi­là donc PDG de la socié­té Jouve. Écoutons le :

« On tra­vaille depuis 2019 avec le consor­tium [sur le futur pas­se­port vac­ci­nal], on a eu la capa­ci­té de tes­ter la sen­si­bi­li­té des Européens, et on a le mode opé­ra­toire tech­nique. Il n’y a pas de rai­son que d’i­ci le 15 juin on ne soit pas en capa­ci­té de don­ner l’en­semble de nos travaux »

Vous n’a­vez pas fait atten­tion ! Répètons : « On tra­vaille depuis 2019 sur le futur pas­se­port vac­ci­nal ». Nous avons toutes les rai­sons de croire Thibault Lanxade, appa­rat­chik du Système, vice-pré­sident et can­di­dat à la pré­si­dence du Medef. C’est un homme du sérail qui nous pré­cise avec fierté :