Coronavirus : lequel nous ment ?

Dès le 11 février, toute la presse occi­den­tale nous annon­çait que « l’é­pi­dé­mie en Chine devrait se ter­mi­ner en avril ». On peut le croire puisque c’est un expert du gou­ver­ne­ment chi­nois qui le dit (lire par exemple la très sérieuse Tribune du 11 février 2020).

Hier matin, 10 mars, le pré­sen­ta­teur de Radio Classique (pro­prié­té du mil­liar­daire Bernard Arnault) se réjouis­sait aux infor­ma­tions de 7 heures que les usines chi­noises retrou­vaient leur acti­vi­té d’a­vant l’é­pi­dé­mie. Ouf !! La crise est der­rière nous. Il lâcha ces mots : « L’économie va pou­voir reprendre un cours NORMAL ». Pour la radio de Bernard Arnault, le cours nor­mal de l’é­co­no­mie — outre le fait qu’il y a acquis une for­tune incom­men­su­rable en quelques années — c’est :

• un défi­cit com­mer­cial de 30 mil­liards avec la Chine (lire Et si on se pas­sait de la Chine ?)

• des trans­ferts de tech­no­lo­gie sui­ci­daires pour notre ave­nir

• une concur­rence déloyale à plus d’un titre : entre­prises d’État, normes sani­taires inexis­tantes, condi­tions de tra­vail haras­santes, etc.

• une dépen­dance qui met à mal notre sou­ve­rai­ne­té

• un mépris total de l’en­vi­ron­ne­ment

• des pro­duits de mau­vaise qua­li­té, voire hors normes

Pour Radio Classique, c’est cela l’é­co­no­mie nor­male et il faut se réjouir qu’elle soit de retour après ce bref épi­sode grip­pal qui n’a fait que quelques cen­taines de morts en Chine et une petite tren­taine en France (à l’heure où nous écri­vons ces lignes).