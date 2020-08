Niçois, ayez peur !

Vous devez avoir peur ! Peur ! Peur !

La presse sub­ven­tion­née vous y invite avec insis­tance :

Soyez inquiets. Terrez vous ! Et surtout portez le masque !

N’écoutez pas les « viros­cep­tiques » ! Car nous avons atteint le seuil d’a­lerte, et bien­tôt ce sera le der­nier stade d’a­lerte : Mais alerte de quoi ? Des cas recen­sés ! Et non pas des morts. Pas même des hos­pi­ta­li­sa­tions qui — Nice Matin est bien obli­gé de le recon­naître — res­tent faibles.

Curieusement nous sommes pas­sés du décompte des morts au décompte des cas recen­sés. Et il est clair que ceux-ci sont en aug­men­ta­tion puisque le dépis­tage est plus impor­tant. Jérôme Salomon lui-même ne pré­sente plus le décompte des morts, mais des « cas ». Nous sommes bien dans la mani­pu­la­tion.

De sur­croît, non seule­ment les hos­pi­ta­li­sa­tions dimi­nuent, mais les décès dimi­nuent.

Mais alors de quoi faut-il avoir peur ?

Il faut avoir peur parce-qu’il faut avoir peur. Voilà tout. Un peuple apeu­ré est un peuple docile et mal­léable. Cela per­met éga­le­ment, et c’est impor­tant pour un Pouvoir en déli­ques­cence, d’in­ter­dire les mani­fes­ta­tions.

La presse sub­ven­tion­née met le paquet pour main­te­nir ce cli­mat d’an­goisse car de plus en plus nom­breuses sont les voix auto­ri­sées qui s’ex­priment sur la faible dan­ge­ro­si­té actuelle du Covid-19 :

• Le pro­fes­seur Yoram Lass : l’epidemie Covid 19 est finie !

• Le Pr Jean-François Toussaint, en roue libre sur LCI, dézingue la pro­pa­gande média­tique sur le #COVID

• Une confé­rence de presse don­née par un groupe de méde­cins devant la Cour suprême des États-Unis est cen­su­rée en moins de 12 heures

Poussons le rai­son­ne­ment plus loin : com­bien de MORTS dans les acci­dents de voi­ture ? Des mil­liers. Interdit-on pour autant la cir­cu­la­tion ? Et les morts d’al­coo­lé­mie ? du can­cer ? de l’air qu’ils res­pirent ?