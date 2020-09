Covid : alors… elle vient cette deuxième vague ?

Cela fait main­te­nant plu­sieurs mois que nos diri­geants nous annoncent la « deuxième vague » de la pan­dé­mie, encore plus meur­trière que la pre­mière.

Ayez bien peur !

Les don­nées objec­tives sur la mor­ta­li­té ne jus­ti­fient pas la panique orga­ni­sée :

Voici le gra­phique qui retrace l’évolution de la mor­ta­li­té toutes causes confon­dues en France depuis 2013 jusqu’à la fameuse semaine 10 de 2020. Aucune sur­mor­ta­li­té n’est à rele­ver ! Au contraire, et ceci est affi­ché dans le Bulletin de Santé publique France, qui com­mente ain­si : « Au niveau natio­nal, depuis le début de l’épidémie de grippe (semaine 03), il n’a pas été obser­vé d’excès de mor­ta­li­té toutes causes. »

Mais nos appren­tis-sor­ciers sont par­tis sur un scé­na­rio qui doit se dérou­ler comme ils l’ont pré­vu. Si les morts liées à la Covid-19 sont minimes, alors on passe des « morts » aux « cas » sans que la presse ne relève cette embrouille. Et donc gar­dez le masque, ayez peur, car la deuxième vague arrive. Et là tous ceux qui ne portent pas le masque vont mou­rir… à moins de se faire vac­ci­ner.

La presse de pro­pa­gande sub­ven­tion­née joue son rôle en atti­sant les peurs sur une deuxième vague qui joue l’Arlésienne : Si nous lisons bien : on se demande si la deuxième vague tant atten­due aura bien lieu. Qu’importe : le pré­fet dur­çit le ton. Mais il dur­çit le ton… contre qui ? Pourquoi ? La police est déjà d’une vio­lence incom­pré­hen­sible (lire : Nice : la police maî­trise un dan­ge­reux mal­fai­teur. Il ne por­tait pas de masque du 30 août 2020) et cela pour­rait être pire encore !

Nos diri­geants s’en­foncent dans une mani­pu­la­tion qu’il sera de plus en plus dif­fi­cile d’ex­pli­quer car des esprits hon­nêtes et cou­ra­geux de plus en plus nom­breux s’ex­priment pour dénon­cer cette mas­ca­rade (lire La véri­té est têtue du 29 août 2020).