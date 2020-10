Open Sky : le monde de demain ressemble à celui d’hier

Après avoir indi­qué son accep­ta­tion de dis­cu­ter d’une annu­la­tion avec indem­ni­té et avoir cité des chiffres d’indemnité pou­vant abou­tir à un accord, il [le pro­mo­teur La Compagnie de Phalsbourg] a cla­qué la porte au nez des auto­ri­tés locales en refu­sant toute dis­cus­sion sur ce sché­ma et affir­mé sa volon­té de conti­nuer le pro­jet mal­gré l’op­po­si­tion de tous et alors que les tra­vaux ne sont pas enga­gés. Une arro­gance incroyable qui fait fi de la démo­cra­tie !​