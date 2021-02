Pourquoi donc Darmanin veut-il dissoudre le mouvement Génération Identitaire ?

Même constat, et même ver­dict pour leur action au col de l’Échelle dans les Hautes Alpes en avril 2018, où ils ont démon­tré que le gou­ver­ne­ment était inca­pable de sécu­ri­ser une fron­tière pour empê­cher des immi­grés clan­des­tins de péné­trer sur le ter­ri­toire en toute illé­ga­li­té. Là encore relaxe totale, aucune infrac­tion à la loi n’ayant pu être constatée.

Cette opé­ra­tion a été renou­ve­lée dans les Pyrénées le 19 jan­vier cette année, au col du Portillon. Les jeunes ont vou­lu mon­trer qu’avec un peu de cou­rage poli­tique et d’organisation, il était pos­sible de sécu­ri­ser nos fron­tières. Là non plus, rien à redire, aucune infrac­tion : « Cela duré une heure, de 14 heures à 15 heures, et la gen­dar­me­rie de Saint-Béat y a mis fin dans le calme. Aucune intru­sion par­ti­cu­lière sur quelque site que ce soit n’a été rele­vée », a indi­qué le pro­cu­reur de la République de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), Christophe Amunzateguy.

Entre temps, les jeunes avaient per­tur­bé la mani­fes­ta­tion colo­rée des Traoré à Paris, en déployant une ban­de­role (encore une), récla­mant jus­tice pour le racisme anti-blanc, qui pour la jus­tice fran­çaise, n’existe pas !